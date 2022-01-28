TKP'den fatura soygununa karşı imza kampanyası: Hemen devletleştirme!

Elektriğe yapılan fahiş zamların ardından yurttaşların gelen faturalara tepkisi sürerken Türkiye Komünist Partisi de bir açıklama yayımlayarak, "Tek bir yurttaşımızın bile karanlıkta, soğukta kalmaması için enerji sektöründeki tüm faaliyetler hemen devletleştirilmelidir!" demişti.

Enerji sektöründeki tüm faaliyetlerin devletleştirilmesi talebi sonrası yurttaşlar da enerji şirketleri önünde eylem yapmıştı.

TKP fatura soygununa karşı "Hemen devletleştirme!" talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

"Elinizi halkın cebinden çekin!" başlıklı imza kampanyası, her dağıtım bölgesinde ilgili şirketlere karşı yürütülecek.