BEDAŞ önünde 'Enerjide soyguna dur de' eylemi

İstanbul'da Beyoğlu Dayanışma Komiteleri hayatı iyice zorlaştıran enerji zamlarına karşı faturalarına itiraz etmek ve enerji sektörünün devletleştirilmesi taleplerini dile getirmek için sokağa çıktı.

Yurttaşlar bugün saat 14.00’te Beyoğlu BEDAŞ önünde bir basın açıklaması yaptı.

"Fatura soygununa karşı ayağa kalk, hemen devletleştirme!" denilen açıklamada, "Patronların çıkarlarını korumak için seferber olunuyor. Tek bir yurttaşımızın karanlıkta kalmaması için enerji sektöründe piyasalaşmaya son verilmeli" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Sururi Mehmet Efendi Dayanışma Komitesi ve Cihangir Dayanışma Komitesi olarak bugün buraya hayatımızı iyice zorlaştıran zamlara karşı sesimizi duyurmak için geldik. Aramızda çocukları üşümesin diye emekli maaşının yarısını ısınmaya veren mahalle sakinleri, ayın sonunu getireceğim diye nereden kısacağını şaşıran ev kadınları, 3-4 kişi aynı evde kalsalar da zamlı faturalar nedeniyle ısınma ve aydınlanma sorunu günden güne artan öğrenci arkadaşlarımız var.

Biz gün geçtikçe daha da yoksullaşırken ülkemizin kaynaklarının bir avuç zenginin cebi dolsun diye yağmalandığını iyi biliyoruz. Yıllar içinde özelleştirilen eğitimden tutun sağlığa kadar her şey ama her şey yaşamımızın daha çok zorlaşmasından başka bir işe yaramadı. Elektrik, doğalgaz ve petrol sektöründe tüm kamu işletmeleri yok pahasına yerli yabancı sermayedarlara satılalı yıllar oldu.

Ülkenin elektrik ihtiyacı kâr için alınır satılır piyasa malı haline geldi. Evlerimize gelen doğalgaz ve elektrik faturalarında yazan rakamları, borç satırlarına yazılan meblağları, ard arda gelen zamları takip edemez olduk. Enerjide önce üretim, dağıtım ve perakende satış diye ayrı ayrı faaliyetler tarif edildi, ardından patronlar daha çok kâr etsin diye bu faaliyetler ayrı ayrı özelleştirildi. Sonuç, en az üç-dört şirketin kârının faturalarımıza yansıması oldu. Bir de üstüne AKP’nin her geçen gün yenisini uydurduğu dolaylı vergiler eklendikçe eklendi.

Elde ettikleri kârlar yetmiyormuş gibi Aralık ayı sonunda yapılan zam ile beraber, elektrik şirketleri türlü oyunlarla vatandaşın cebindeki üç kuruş paraya göz diktiklerini bir kez daha kanıtladılar. Aralık ayı sonunda yapılan zamları Ocak ayı faturalarına yansıtan, kotayı aştığımızda iki katına çıkan faturayı kotayı aşalım diye 3-4 gün gecikmeli kesen elektrik şirketlerini uyarıyoruz. Bu usulsüz faturaları yeniden düzenlemek için adım atılmasını talep ediyoruz. Bu usulsüzlüklerin peşini bırakmayacağımızı da duyuruyoruz.

Tüm kurumsal ve yasal altyapısı ile enerji sektöründe piyasalaşmaya son verilmeli, sermayenin elindeki santrallere, dağıtım şebekelerine, enerji kaynaklarına ve madenlere el konulmalıdır!

Tek bir yurttaşımızın bile karanlıkta ve soğukta kalmaması için enerji sektöründeki tüm faaliyetler hemen devletleştirilmelidir! Her zam ile biraz daha ağırlaşan fatura soygununa karşı çözüm hemen devletleştirme!"

Eylem soL TV'den canlı yayınlandı.