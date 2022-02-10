TKP'den fatura soygunu açıklaması: Soyguncular belli! Tek çözüm hemen devletleştirme

Halk fatura soygununa karşı tepkisini dile getirmeye devam ederken, Türkiye Komünist Partisi fatura soyguna karşı tek çözümü açıkladı.

TKP'den yapılan açıklamada, "Bu soygunu yapanlar, Türkiye’nin dört bir yanında elektrik ve doğalgaz üretim ve dağıtım işini kendi tekellerine almış olan özel şirketler. İktidarı ve muhalefeti ile düzen siyaseti de özelleştirmeleri kaldırmadığı sürece bu suçun ortağı. Çözüm ise çok basit tüm enerji işletmelerinin bedelsiz olarak derhal devletleştirilmesi!" ifadesini kullandı.

Açıklama şöyle.

Soyguncular Belli, Özel Şirketler

Tek çözüm, Hemen Devletleştirme

Türkiye 2022’ye elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen yüksek zam haberleri ile girdi. Ocak ayı bu fatura zammı tartışması ile başladı ardından gelen faturalar biz emekçilerin ve esnafın ocağına ateş gibi düştü. Çoğu emekçi ya ödeyemedi faturasını ya da borç harç, lokmasından eksiltip ödedi gelen faturaları. Evlerimizde hırka, kazak, battaniye ile yaşar hale geldik. Esnaf elektrik harcamamak için ciddi ciddi dükkanını açmamayı düşünür oldu.

AKP önce, halkı elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı nasıl koruduğunu anlatmaya çalıştı. Anlattıkça aslında koruduğunun enerji üretim ve dağıtım işini yapan patronlar ve onların kârları olduğu anlaşıldı.

Geçen bir ayın ardından AKP anladı ki halkın öfkesi durulacak gibi değil. Pazartesi günü AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını haber verdi. Sonra AKP üzerinden basına bazı bilgiler uçuruldu: Bir dizi orandan, kademeli fiyatlardan, borçların ertelenebileceğinden, KDV’nin düşürülebileceğinden bahseden bilgilerdi bunlar. Anlaşıldı ki AKP laf kalabalığı ve makyajla geçiştirme uğraşında.

Sonra dün akşam ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı bir açıklama yaptı kamuoyuna. Şişirilmiş faturaların nedenlerini açıklayacağını, bunun neden kaynaklandığını anlatacağını söyledi. Beşli çeteden, yandaşlardan, AKP’nin elektrik üretim ve dağıtım işinde bunları kayırdığından söz etti önce. Sonra ise çözüm önerilerini sıraladı. Zamların geri alınmasından, KDV’nin %1’e düşürülmesinden söz etti. Bir de “ben bugünden sonra faturalarımı ödemeyeceğim” dedi. Bir de sosyal medyadan faturalarınızı Erdoğan’a gönderin “sen öde” yazın diye önermiş oldu.

Anladık ki iktidarı ve muhalefeti ile düzen siyaseti faturalara karşı biriken, birikip söze ve sokağa taşan öfkemizden pek ürkmüş. Halkı nasıl sakinleştiririz, daha fazla ayağa kalkmadan, örgütlenmeden, insanlar öfkesini elektrik ve doğalgaz işinden kasalarını dolduran patronlara yöneltmeden nasıl bunun önünü alırızın derdine düşmüşler. Oysa fatura soygununun sorumlusu da nedeni de apaçık ortada. Biz emekçilere, halktan herhangi birine sorsalar alacaklar yanıtı:

Fatura soygunu, adına özelleştirme dedikleri uygulamaların sonucu.

Nedeni, bizi ağır bir sefalet içerisine sürüklemiş olan piyasa düzeni.

Bu soygunu yapanlar, Türkiye’nin dört bir yanında elektrik ve doğalgaz üretim ve dağıtım işini kendi tekellerine almış olan özel şirketler.

İktidarı ve muhalefeti ile düzen siyaseti de özelleştirmeleri kaldırmadığı sürece bu suçun ortağı.

Çözüm ise çok basit tüm enerji işletmelerinin bedelsiz olarak derhal devletleştirilmesi!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bir hatırlatma:

Biz emekçiler faturalarımızı zaten ödeyemiyoruz!