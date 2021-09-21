TKP'den Eğitim-İş'e dayanışma ziyareti

Türkiye Komünist Partisi, Eğitim-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu sonrası oluşan yeni yönetim kuruluna tebrik ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz ve Parti Merkez Konseyi üyesi Ali Ufuk Arikan'ın yer aldığı ziyarette Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve MYK üyelerine başarı dilekleri iletilirken, ülke gündemi ve sendikal mücadeleye ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette TKP adına konuşan MK üyesi Ozan Yılmaz, eğitim emekçilerinin mücadelesinin önemine değinirken, Eğitim-İş'e önümüzdeki süreçte vereceği sınıf mücadelesinde başarı dileklerini iletti.

Ziyaret için teşekkürlerini ileten Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, önümüzdeki dönemde Eğitim-İş'in mücadele programına dair açıklamalarda bulundu.