TKP'den Diyarbakır'da gözaltılara tepki: 'Hukuksuzca yapılan soruşturmaların karşısındayız'

Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen baskınlarda aralarında gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler ve sanatçıların olduğu en az 150 kişi gözaltına alındı. Toplamda 216 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Diyarbakır İl Örgütü, seçimlere 19 gün kala gerçekleşen operasyonlara yayımladığı açıklama ile tepki gösterdi.

Operasyonların zamanlanmasına dikkat çekilen açıklamada "Hukuksuzca yapılan soruşturmaların karşısındayız" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır merkezli yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında gazeteci ve sanatçıların da olduğu 150'den fazla yurttaşımız gözaltına alındı.

AKP'nin her seçim döneminde yargıyı siyasi bir enstrüman olarak görmesinin ve hukuksuzca yapılan soruşturmaların karşısındayız.

Emekçilerin eşit ve özgür oldukları bir ülkeyi mutlaka kuracağız!"