Diyarbakır'da operasyon: 150'nin üzerinde gözaltı var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri eş zamanlı yüzlerce adrese operasyon düzenledi.

'150'nin üzerinde gözaltı var'

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere 19 gün kala birçok kentte düzenlenen ev baskınlarında aralarında gazeteciler, siyasetçiler, avukatlar ve sanatçıların bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, baskınlarda aralarında ajansın editörü Abdurrahman Gök, ajansın muhabiri Ahmet Kanbal, Yeni Yaşam Gazetesi Yazıişleri Müdürü Osman Akın, Xwebûn İmtiyaz Sahibi Kadri Esen, gazeteci Mehmet Yalçın; Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Amed Şube Eşbaşkanı avukat Halise Dakalı, avukatlar Özüm Vurgun, Bünyamin Şeker, Berdan Acun, Pirozhan Karali, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in basın danışmanı Sezen Mercan, Amed Şehir Tiyatrosundan Yavuz Akkuzu, Özcan Ateş ve Elvan Koçer Yıldırım ile siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Urfa'da da gözaltılar olduğu belirtiliyor.

Mezopotamya Ajansı (MA) Sahibi Ferhat Çelik ise baskın yapılan ikamet adresinde olmadığı için gözaltına alınamazken, birçok adreste de aramaların sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 150’ye yakın kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Operasyon halen devam ediyor. Gözaltılar devam ediyor. Birçok avukat arkadaşımızın bürolarında aramalar sürüyor. Şu ana kadar bir gerekçe belirtilmiyor. Bize sunulan bir gerekçe yok. Farklı meslek gruplarına yönelik bir operasyon. Aralarında sanatçı, siyasetçi, STK temsilcileri ve avukatlar var. Genel yürütülen bir soruşturma” ifadelerini kullandı.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır, Batman ve Urfa'da gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve yurttaşların da gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, birçok üyemizin evi basılarak gözaltına alındı. Dernek binamızda aramalar devam etmektedir. Seçim sürecinde derneğimize ve üyelerimize yönelik gerçekleştirilen siyasi operasyona karşı susmuyoruz! Aynı dosya kapsamında üyelerimiz ile birlikte Diyarbakır Batman ve Urfa illerinden gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve yurttaşların da gözaltına alındığı bilgisine ulaştık. Derneğimize ve diğer demokratik kurumlara karşı yürütülen siyasi operasyona karşı susmayacağız! Gözaltına alınan üyelerimiz ve müvekkillerimiz hakkında 24 saat avukat ile görüşme kısıtlaması var. Siyasi operasyonlar, meşru olmayan kısıtlamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Savunma susmayacak! Üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve müvekkillerimizin yanında olacağız!"