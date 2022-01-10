TKP'den direnişteki Rifis işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olduklarını için işten çıkarılan ve direnişe geçen Rifis Makine işçilerine bir dayanışma ziyareti düzenledi.

İstanbul Kartal'da bulunan fabrikada işçilerin örgütlenmeye başlamasını takiben patron sendikalaşmayı engelleyecek adımlar atmaya çalışmıştı. Birleşik Metal-İş Sendikası'nı 'marjinal' sendika olarak nitelendiren patronun, işçilere yönelik ''Size sendika getireceğim ama Birleşik Metal-İş olmaz'' dediği ses kaydı da basına yansımıştı.

Daha sonra sendikaya üye olan 8 işçinin işten çıkarılmasyla fabrikada direniş başladı.

TKP heyeti bugün fabrika önünde direnen Rifis işçilerini ziyaret etti. Ziyarette TKP adına konuşan Mehmet Yavuzkan, "Sizi hem sendikalı olarak görüyoruz hem de mücadeleyi kazanmış olarak görüyoruz. Bu nedenle sizin mücadelenizde her zaman yanınızda olacağımı söylemek istiyorum" dedi.

'Patronları makinelerden bile değersiz görüyoruz'

Yavuzkan, patronları "makinelerden bile değersiz gördüklerini" belirterek şöyle konuştu:

"Patron diyor ki boşverin Birleşik Metal-İş'i. Birleşik Metal-İş'in tarihine baksaydı o cahil patron nasıl değerli bir mücadele örneği olduğunu görürdü. Patronlar denilen sınıf ya da patronun kendisi onlar başka bir sınıf biz başka bir sınıfız. Patronu bir makine kadar değerli olmayan bir varlık olarak görüyoruz. Arkasında büyük bir güç ve örgütkülük var. İşçi sınıfı maalesef örgütsüz bunun için hepimizin buluşması lazım. Analarımıza bacılarımıza gidip bizi şikayet eden patron en marjinal sınıftır. Bizlerin üzerine düşen sorumluluk burada 'Eşit özgür ve sömürüsüz' bir düzen hayali kuramadığımız zaman kazanamayız. Olumsuzluk olarak algılamayın. Bizim bunu kazanmamız lazım. Kazanmak zorundayız."

Direnişçi işçiler de ziyaret sırasında, "Bizi hiçbir gerekçe göstermeden 24 Aralık gecesi işten çıkardılar. Hem de telefonla çıkardılar. Sonrasında ise eve tebligat gönderdiler. Biz ise eylem kararı aldık fakat fabrika yılsonu sayımı için bir hafta kapalıydı. İçeride arkadaşımız olmadığı için 3 Ocak'ta eyleme başladık. Biz burada gayet kararlıyız ama içeride arkadaşlarımıza baskı uygulanıyor" şeklinde süreci özetledi.

'Kararlıyız direnmeye devam edeceğiz'

"Patron içeride ki arkadaşlarımıza baskı uyguluyor. Sendikadan istifa etmeleri için yılsonu ikramiyesi olarak 7 bin 500 lira para dağıttı'' diyen bir işçi, ''Biz bunun yüzde 60 veya yüzde 70'ini bile kabul etmemiştik. İstediğimiz şey yüzde 40 olsun yeter ki sendika olsun. Burada bugün 8. günümüz direnmeye devam ediyoruz. 30 arkadaşımız işinden istifa etmişti. Biz bunun 17 tanesini örgütlü gücümüzle geri kazandık. Kararlıyız direnmeye devam edeceğiz'' sözlerini kullandı.

TKP, fabrikadaki vardiya çıkışı sonrası işçileri Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Semtevi'ne ağırladı.



