İşçileri 'işten atarız' diye tehdit ettiler: Birleşik Metal-İş’ten suç duyurusu

Birleşik Metal-İş Sendikası, Rifis Makina yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Üyelerimizi baskıyla sendikadan istifaya zorlayan, işyerine başka sendika getireceğini söyleyen Rifis Makina yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı’na, hapis cezası istemi ile suç duyurusunda bulunduk” ifadelerine yer verildi.

Üyelerimizi baskıyla sendikadan istifaya zorlayan, işyerine başka sendika getireceğini söyleyen Rifis Makina yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı’na, hapis cezası istemi ile suç duyurusunda bulunduk. pic.twitter.com/WWvOapsDu0 — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 5, 2022

Sendika daha önce işçileri toplayan RİFİS Makina patronu Ali İhsan Naçak’ın Alman ortağı Harry Fischer ile birlikte Birleşik Metal-İş’i kabul etmeyeceği ve işyerine başka bir sendika getireceğini söylediği bir ses kaydı yayımlamıştı.

Yeni örgütlendiğimiz RİFİS Makina'da bu sabah Alman ortağı Harry Ficher ile birlikte işçileri toplayan işveren Ali İhsan Naçak'ın, sendikamızı kabul etmeyeceğini, işyerine başka sendika getireceğini söylediği ses kaydından bir bölüm ekte.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. pic.twitter.com/Q0Q1iPuOqU — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 4, 2022

'İşçileri sendikadan koparamayan patron tehdit ve işten çıkarmalara başladı'

Birleşik Metal-İş Örgütlenme Uzmanı Alpaslan Savaş sürecin nasıl geliştiğini soL'a anlattı:

"Sendikanın buradaki örgütlenmesi bir ay kadar öncesine dayanıyor. İşçiler sendikaya üye oldular ve sendikanın yetkisi geldi. Sonrasında sendika patronu aradı ve görüşmek istedi. Bir görüşme de yapıldı. Ancak bu görüşmeden sonra başka bir görüşme yapılmadı. Patron, ‘Ben bu sendikayı istemiyorum’ dedi. Sonra da yöneticileriyle beraber işçileri dolaşmaya başladı. ‘Sendikadan istifa edin’, ‘Bu sendika olmaz, biz bu sendika ile çalışamayız’ gibi kendi seçiyormuş gibi ifadeler kullanmaya başladı. Ancak işçileri sendikadan koparamadığı için yıl sonuna doğru 8 işçiyi işten attı. Fabrikayı da 1 hafta idari izne gönderdi. Kalanlara ise 7’şer bin lira para yatırdı."

Savaş, patronun "istifa edin" baskısına devam ettiğini, istifa etmeye yanaşmayan işçileri ise zamsız bırakmakla ya da işten atmakla tehdit ettiğini belirtti.

'İstifa etmeyeni önce zamsız sonra da işsiz bırakmakla tehdit ediyorlar'

Savaş, şöyle konuştu:

"Bu pazartesi günü yeniden işbaşı yapıldı. Biz işbaşı yapıldığında kapının önündeydik. İçeride tekrar toplantılar yapıldı, zam teklif edildi, 'sendikayı bırakın' denildi. ‘Başka sendika getirelim’ dediler ve bir teklifte bulundular. Bir zam bedeli belirlediler, işçilere ilettiler ancak bu zam için yeni bir sendika getirme koşulunu öne sürdüler. Şu anda içeride baskı devam ediyor. İşçileri tek tek çağırıyorlar ve işçinin sendikadan istifa etmesini istiyorlar. İstifa edene de zam vermeyi teklif ediyor patron. Etmeyeni ise hem zamsız bırakmakla hem de işten atmakla tehdit ediyor."

'Tek tek çağırıp, baskı ve tehdide devam ediyorlar'

Rifis Makina önünde bekleyişe devam eden ve işten atılan işçilerden biriyse soL'a şunları anlattı:

"Gelinen süreç ortada. Bugün itibarıyla içeride İnsan Kaynakları bizi tek tek kendi odasına çağırarak herkesi istifaya zorladı. Bize ‘Hadi, herkes istifa etsin’, ‘Sen neyi bekliyorsun, sen de istifa et’, ‘Etmiyorsan git o zaman dışarıda bekle’ şeklinde baskı ve tehditlerde bulundular. Üstüne üstlük, istifa etmeyi kabul eden insanlardan da ekran görüntüsü almaya çalışıyor. İster istemez ülkenin de durumunu gözeterek istifa etmek zorunda kalan çalışanlar da işlerinden olmamak için korkudan ve mecburiyetten istifa ediyorlar. Şu an hâlâ bu şekilde devam ediyor."

'Baskılar devam ediyor'

İnsanların önce başka sendikalar gösterilerek kandırılmaya çalışıldığını, sonrasında ise patron ve yöneticileri tarafından sendikaya gerek olmadığı fikrinin dayatılmaya çalışıldığını aktaran işçi şöyle konuştu:

“Zaten dün patron insanları bir araya toplayıp ‘Ben bu sendika ile anlaşmayacağım ama Hak-İş olsun, Türk-İş olsun bunları ben size getireceğim, sizi kendi ellerimle üye yapacağım’ diye insanları kandırdı. Bugünse ‘Biz zaten sendikasız mutluyuz, onlara bile gerek yok’ diyerek yeniden kandırmaya çalıştı. Şimdi durum ne diye sorarsanız, az önce içeriden aradılar. Bu şekildeki baskılar devam ediyor."