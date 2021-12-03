Birleşik Metal İş'ten Bakanlık önünde eylem: 'İnsanca yaşanacak bir ücret istiyoruz'

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, insanca yaşanacak bir ücret talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önüne geldi.

“Artık yeter! Emeğimizi ve memleketimizi savunmak için omuz omuza” ve “Asgari ücret 5 bin 200 net” pankartıyla ilerleyen işçiler, sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Türkiye işçi sınıfının satılık olmadığını, ülkenin dört bir yanında işçiler, emekçiler ve memurların sefalet ücretleri aldığını ifade eden işçiler, emekçilerin ay sonunu getiremediğinin de altını çizerek “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.