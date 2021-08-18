TKP'den direnişteki Akınalbella işçisine destek

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gaziantep İl Örgütü sendikalı olduğu için haksız yere işten çıkartılan Akınalbella işçisi Aydın Göçmen'e fabrika önünde dayanışma ziyaretinde bulundu.

TKP Gaziantep İl Örgütü Adına konuşan Sefer Karademir, pandemi süresince Gaziantep Organize Sanayi Bolgesi'nde binlerce işçinin alın terinin gasp edildiğini ifade ederek, işçi ve emekçilerin örgütlü mucadelesinin ancak bu saldırıyı püskürtübilecegini ifade etti.

Ziyaretten memnuniyeti ifade eden direnişçi işçi Aydın Göçmen de haklarını alana kadar sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti.