Akınalbella Terlik fabrikasında işten çıkarılan işçi işe iade mücadelesini anlattı

Antep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Akınal Ayakkabıcılık Sanayi Ticaret A.Ş. ye ait Akınalbella Terlik Fabrikası’nda çalışan Aydın Göçmen, DİSK-Tekstil İş Sendikası’na üye olduğu için işten çıkarıldı. 11 Ağustos’ta, halihazırda yıllık iznini kullanmaktayken işten çıkarıldığını öğrenen Aydın Göçmen, 11 Ağustos Çarşamba gününden bu yana fabrika önünde nöbet tutarak direnişini sürdürüyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak fabrika önünde direnişini sürdüren Aydın Göçmen ile işten çıkarılma sürecini, nasıl direnişe geçtiğini ve bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk.

Ne kadar süredir Akınalbella Terlik Fabrikası’nda çalışmaktaydınız?

10. yılımdayım.

İşten çıkarıldığınızı nasıl öğrendiniz?

Yıllık izindeyken evime işyerinin çektiği ihtar geldi. O esnada dışarıdaydım. Eşim beni aradı. Eve tebligat geldiğini, beni işten tazminatsız olarak çıkardıklarını söyledi. Eve gidip ihtarı okuyunca sendikalı olduğum için üzerimde oyun kurularak işten çıkarıldığımı anladım.

İşten çıkarılma nedeniniz nedir?

İşten çıkarılma nedenim sendikaya üye olmamdır. 1 ay önce DİSK-Tekstil İş Sendikası’na üye oldum. Sendikaya üye olduğumu öğrenen üretim şefi “Sen sendikaya üye olmuşsun.” dedi. Benim Evet demem üzerine “Üyelikten çıkacaksın!” dedi. Ben de çıkmayacağımı söyledim. Şef “Çıkmazsan seninle oynarım!” dedi. Ben ise bu tehditlere kulak asmadım, sendikadan ayrılmadım. Fabrikada bulunduğum mevkiden aşağı düşürmeye çalıştılar. Bunu da kabul etmedim. Şefler, benim çalışma alanımı değiştireceklerini, mevkimi düşüreceklerini söylediler açık açık. Ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Çalışma alanım ne ise orada çalışmaya devam ettim. Ben işyerinde 6 adet makineyle çalışıyorum. Bu makinelerin birinde arıza çıktı. Arıza çıkınca formeni aradım. Formen gelince arıza durumunu anlattım. Makineyi sökmemi söylediler. Ben sökemeyeceğimi, ustaların gelip bakmasını söyledim. Formen ise ısrarla makineyi sökmemi, ustaları daha sonra arayacağını söyledi. Makineyi sökmek istememe rağmen formen sökmem için zorladı. Makineyi birkaç kişiyle söktük. Makine söküldüğünde bir kablonun kopmuş olduğu görüldü. Makineyi söken arkadaşlardan biri kabloyu bağlayıp makineyi yeniden topladı. Ben makineye herhangi bir zarar vermememe rağmen zarar varmış gibi gösterilip olay benim üzerime yıkıldı. Beni ve benim gibi kıdemi yüksek arkadaşları tazminat ödemeden işten çıkarmaya çalışıyorlardı. Sendikalı olmam, beni iyice hedef almalarına sebep oldu.

Formenin emir ve talimatı doğrultusunda makineye müdahale edildi, öyle mi?

Evet… Üretim şefinin “Seninle oynayacağım.” demesi böyle bir olayı bahane ederek beni işten çıkarmakmış, onu anlamış oldum.

İşyerinde daha önce özlük haklarınız tahsis edilip ücretleriniz tam ve düzenli ödeniyor muydu?

Hayır. Haftada en az 50 saat çalışmamıza rağmen son süreçte, fazla çalışma ücretlerimiz tam olarak ödenmiyordu.

Geçtiğimiz yıl aynı fabrikada bir işçi Covid-19’a yakalandığı için yaşamını yitirmişti. İşyerinde işçi sağlığı ve güvenliği hususunda ve pandemi döneminde yeterli tedbirler alınıyor muydu?

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden arkadaşımızla yakındık… Hayatını kaybeden arkadaşı hastalığa yakalandıktan bir hafta sonra izne gönderdiler. Sadece bir hafta fabrikayı kısmi olarak çalıştırmakla yetindiler. Sağlığımızı hiçe sayarak 3 makineyi çalıştırmaya devam ettiler. Bu süreçte birçok arkadaşımız Covid-19’a yakalandı, ağır atlatanlar da oldu. Arkadaşımız Covid-19’dan hayatını kaybedene kadar iş sağlığı konusunda pek tedbir alınmadı.

İşten çıkarıldıktan sonra direnişe geçtiniz. Siz direnişe geçtikten sonra patronunuzun tavrı ne oldu?

Ben direnişe geçtikten sonra işçilere daha rahat koşullarda çalışacaklarını söyleyip vaatlerde bulunmuşlar. Bu vaatlerde bulunmak için de işçileri vardiya bitiminde 1 saat tutmuşlar, işçilerin vaktinden 1 saat çalmışlar. Vaatte bulunurken bile işçilerin zamanından çalıyorlar. Madem işçilere konuşma yapılacak, 1 saat öncesinde iş bıraktırılsaymış.

Peki bu vaatlerin işçiler örgütlü-sendikalı olmadan patron tarafından hayata geçirileceğini düşünüyor musunuz?

Düşünmüyorum. İşçilere daha iyi koşullarda çalışması için hak verecek olan, daha öncesinde verirdi. Daha önce işçiye hak vermeyen, daha iyi çalışma koşulları sunmayan patron ben sendikaya üye olduğum için korktu ve işçilere vaatte bulunmaya başladı.

Bundan sonrasında nasıl bir mücadele yöntemi sergilemeyi düşünüyorsunuz?

Hakkımı alana kadar mücadele edeceğim, direnebildiğim yere kadar direneceğim.

Şu an halihazırda aynı işyerinde çalışan arkadaşlarınıza bir çağrınız var mıdır?

Herkes sendikalı olursa, herkes birlik olursa daha güçlü olacağız. Biz güçlü oldukça patronlar artık bize dişini geçiremeyecek, bizi ezemeyecek. Ben hukuki olarak da hakkımı alacağım. Ama benim direnişte olma sebebim sadece benim haksızlığa uğramam değil. Şu an o işyerinde çalışan arkadaşların daha rahat, daha iyi koşullarda çalışması için, kimsenin hak gaspına uğramaması için de mücadeleme devam edeceğim. Şunu da söyleyeyim. Patron Cevdet Akınal dün işçilerle yaptığı toplantıda benim için “O arkadaşınız bizden tazminatını tam olarak alsa bile, artık Organize’de hiçbir yerde çalışamayacak!” diyerek işçileri de tehdit etmiş. İşçilere benim üzerimden korku salmaya çalışıyorlar. Ama biz örgütlü oldukça o korkuyu salamayacaklar.

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