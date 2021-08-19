TKP'den direnişte olan üç fabrikaya destek ziyareti

TKP Tekirdağ İl Örgütü heyeti bugün bölgede üç ayrı fabrikada devam eden direnişlere destek ziyaretinde bulundu. Sendikal hakları için mücadele eden Denim Dynamo Fabrikası, ADKOTÜRK ve BELKARPER fabrikalarında işçiler ile bir araya gelen heyet, bugüne kadar verilen mücadelenin geldiği nokta ve bundan sonrası için işçiler ve sendika yöneticileri ile sohbet ettiler.

Heyet adına açıklamada bulunan TKP Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Bayırlı, şöyle konuştu:

"Lüleburgaz’da bulunan Denim Dynamo Fabrikasında işçileri sendika istedikleri için haksız yere işten çıkarılmalarıyla mücadele etmeye başladılar ve patronun sendika düşmanlığıyla mücadelelerini sürdürmekteler. Patronun saldırganlığı işçilerin direniş çadırlarını yıkmak ve zarar vermek tehditleri ile devam ediyor ancak işçileri yılmadan direnişe devam ediyor.

Yine benzer biçimde sendikal hakkı engellenen Çerkezköy ADKOTÜRK Fabrikası’na da ziyarette bulunduk. Direniş tüm zorluklara rağmen altı aydır devam ediyor. ADKOTÜRK fabrikası işçileri patronların sendika düşmanlığına karşı verdikleri mücadelelerinde 23 Ağustos Pazartesi günü greve geçeceklerini, mücadelelerinin sendika hakkını kazanana dek devam edeceğini vurguladılar. TKP Tekirdağ İl Örgütü olarak o gün işçilerin yanında olacağız. Özellikle Çerkezköy’de olan tüm emek dostlarını başlayacak greve desteğe davet ediyoruz.

Son olarak ise 95 gündür Çorlu’da greve devam eden BelKarper işçisini ziyaret ettik. Hukuk tanımaz biçimde kazanılmış sendikal hakkı tanımayan patrona karşı grevine kararlılıkla devam ediyor işçiler. Grevi kırmaya çalışan patrona karşı 24 saat fabrika önünde durarak ekmeğine sahip çıkıyorlar. İlk günden itibaren yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz

'Direnişler artacak'

Trakya’da özellikle pandemi döneminde artan kriz şartlarında işçilerin tepkisi yasaklarla bastırıldı. Eylem yapmak , greve çıkmak gibi en temel haklar pandemi bahane edilerek engellendi. Fakat tüm bu zorluklara rağmen şu an üç noktada direniş var ve başka iş yerlerinde benzer süreçlerin olabileceğini görüyoruz. Bu direnişlerin kazanımla sonuçlanması bölgemizde ağır bir sömürü altında olan tüm işçilere umut olacaktır. Biz parti olarak bu açıdan da direnişlerin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Ekonomik kriz kış aylarına doğru emekçilerin canını daha da yakacak. İşçilerin bu dönemde patronlara karşı örgütlü hareket etmesi ve bu tarz direnişlerin artacağı ortada. TKP olarak her zaman bu direnişlerin yanında ve emekçilerle dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz"