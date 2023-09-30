TKP'den dayanışma etkinliği: 'Besni’yi yeniden Adıyaman’ın devrimci ilçesi yapacağız'

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da TKP faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

İlyas Salman, İstanbul NHKM Sanatçıları, Hüseyin Hanol, Murat Hanol ve Gülizar Özpolat'ın katılımıyla "Umut Hiç Bitmez" dayanışma etkinliği TKP Adıyaman İl örgütünden Ali Yılmaz'ın konuşmasıyla başladı.

Ali Yılmaz konuşmasında, "Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ne güzel, bugün buradaki birlikteliği görmek, Türkiye Komünist Partisi’nin büyüdüğünü görmek ne güzel!" dedi.

'Besni'yi yeniden Adıyaman'ın devrimci ilçesi yapma konusunda kararlıyız'

Yılmaz, depremden önce de sonra da TKP'nin burada olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem sürecinde, ilk günden itibaren dayanışmayı ördük. ve Adıyaman halkıyla acıyı, öfkeyi paylaştık. Yan yana gelip dayanışmayla umudunu büyüttük. Ayrıca seçim sürecinde de Adıyaman’da var olmaya devam ettik ve yeni yoldaşlar kazandık.

Bir kez daha enkaz altında kalmamak için örgütlenme çabalarımızı sürdürüyoruz dostlar. Depremle birlikte birçok sorunla baş başa kaldık. Barınma, hijyen, temiz su, ulaşım ve sağlık hizmeti alamadık Adıyaman halkı olarak. Okullar türlü eksikliklerle açıldı, öğretmen ve öğrenciler kaygı ve belirsizliklerle baş başa bırakıldı. Adıyaman’da yaşan gençler de, çocuklar da geleceklerinden endişeli. İşçiler, köylüler, esnaf her gün bu sorunlarla yaşamaya devam ediyor.

TKP olarak bu sorunlarla mücadele etmek ve dayanışmayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Emekçilerle, aydınlarla, gençlerle, kadınlarla bir araya gelip örgütlenerek güçleniyoruz. Komünistler olarak hedefimiz, ülkemiz için eşitlikçi, laik ve bağımsız bir cumhuriyet!

Bugün, Besni ilçemizde ilerici, cumhuriyetçi, devrimci dostlarımızla bir araya geldik ve daha da güçlü olduğumuzu gördük, Besni'yi yeniden Adıyaman'ın devrimci ilçesi yapma konusunda kararlıyız! Yolumuz açık olsun!"

'Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım'

Konuşmanın ardından sanatçılar ve Besni halkı birlikte türküler söylerken, İlyas Salman coşkulu konuşması ile salondakileri heyecanlandırdı.

İlyas Salman şunları söyledi:

"Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!."

Salman'ın, konuşmasından sonra etkinlik sona ererken Besnili bir çok kişi gönüllü başvuru formu doldurdu ve TKP Adıyaman İl örgütü tarafından çocuklara kitaplar hediye edildi.