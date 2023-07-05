TKP'den Cenin açıklaması: Filistin’e yönelik saldırılar durdurulmalıdır

İsrail, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Batı Şeria'da yer alan Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürüldü, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı. İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi, İsrail'in Filistin’deki Cenin mülteci kampına yönelik saldırılarına yönelik açıklama yayımladı. TKP, "On yıllardır İsrail zulmüne maruz kalan Filistinliler üzerindeki baskılara son verilmelidir. İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimciler, işgal altına tuttukları Filistin topraklarından çekilmeli, işgal son bulmalıdır" denildi.

TKP'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"İsrail ordusu bir süredir Filistin’deki Cenin mülteci kampına yönelik yoğun bir saldırı sürdürüyor. Bu saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı bu açıklama yazıldığında 12’ye yükselmişti. Ayrıca onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda Filistinli evlerini terk etmeye zorlandı. Saldırıya iş makineleri de eşlik etti ve çok sayıda Filistinlinin evi yıkıldı.

İsrail ordusunun bu saldırısı uzun yıllardır görülmeyen bir şiddette gerçekleşti; kara harekâtına hava saldırıları da eşlik etti. Cenin kampı hava bombardımanına maruz kaldı.

Cenin saldırısını, Gazze’ye yönelik hava saldırıları izledi. İsrail son yıllarda Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi politikasını yoğunlaştırmış durumda. Bir süre önce işbaşına gelen gerici İsrail hükümetinin bu politikaya hız vereceği ve bunun için Filistin halkını katletmeye yönelik her türlü girişimi sahneye koyacağı açıklık kazanıyor.

İsrail’in saldırıları derhal durdurulmalıdır. On yıllardır İsrail zulmüne maruz kalan Filistinliler üzerindeki baskılara son verilmelidir. İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimciler, işgal altına tuttukları Filistin topraklarından çekilmeli, işgal son bulmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu bu vesileyle bir kez daha ilan etmektedir.

TKP Merkez Komite"