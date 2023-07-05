Türkiye Barış Komitesi'nden 'Cenin' açıklaması: 'İsrail şiddeti derhal son bulmalıdır'

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 48 saatten uzun süredir kuşatma altında tuttuğu mülteci kampıdan çekilirken hava saldırılarını sürdürdü.

Türkiye Barış Komitesi, devam eden saldırılar üzerine yayımladığı açıklamada operasyonlarda sivil faşist unsurların da yer almasına dikkat çekerek, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri sayısının günden güne çoğaldığını belirtti.

Saldırıların derhal durdurulması ve İsrail güçlerinin çekilmesi çağrısında bulunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail şiddeti derhal son bulmalıdır

İsrail ordusunun Filistin’deki Cenin kampına yönelik saldırısı birkaç gündür devam ediyor. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı. Çok sayıda Filistinlinin evi yıkıldı ya da evlerini terk etmeye zorlandı. İsrail güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet, on yıllardır işgal altında yaşayan Filistin’in çektiği acılarda yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. Bu bölgede daha önce görülmemiş çapta saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, uzun süredir yapmadığı şekilde hava saldırıları da düzenliyor.

İsrail’deki seçimlerin ardından gerici Netanyahu başkanlığında kurulan ve faşist unsurları da barındıran hükümet, Filistin’e yönelik saldırıları giderek artırıyor. Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin sayısı gün geçtikçe çoğalırken, İsrailli sivil faşist unsurlar da saldırılarda zaman zaman devreye giriyor.

İsrail’in saldırıları derhal durdurulmalıdır. İsrail güçleri, işgal altında tuttukları topraklardan çekilmelidir. Filistin topraklarında İsrail yerleşimleri kurulması politikasına son verilmelidir.

Türkiye Barış Komitesi