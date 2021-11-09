TKP'den çağrı: Hayallerimiz, isteklerimiz, umudumuz var

Türkiye Komünist Partisi 7 Kasım Pazar günü tüm Türkiye'de halkın yoğun ilgi gösterdiği toplantılar düzenledi. TKP'den 'Gelin, umudu hep birlikte büyütelim' çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi 7 Kasım Pazar günü Türkiye’nin dört bir yanında 100’ü aşkın noktada halk toplantıları düzenledi. “İnsanlık İyi Şeylere Layıktır” başlığıyla gerçekleşen buluşmalara halk yoğun ilgi gösterdi.

TKP etkinliklerden gönderilen videolardan oluşan bir çağrı videosu yayımladı. Video "Hayallerimiz, isteklerimiz, umudumuz var. Gelin, umudu hep birlikte büyütelim." notuyla paylaşıldı.

İşte o video;

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TKP 100'ü aşkın noktada buluştu: 'İnsanlık iyi şeylere layıktır ve biz mutlaka başaracağız!'