TKP'den çağrı: Hayallerimiz, isteklerimiz, umudumuz var

Türkiye Komünist Partisi 7 Kasım Pazar günü Türkiye’nin dört bir yanında 100’ü aşkın noktada halk toplantıları düzenledi. “İnsanlık İyi Şeylere Layıktır” başlığıyla gerçekleşen buluşmalara halk yoğun ilgi gösterdi.

TKP etkinliklerden gönderilen videolardan oluşan bir çağrı videosu yayımladı. Video "Hayallerimiz, isteklerimiz, umudumuz var. Gelin, umudu hep birlikte büyütelim." notuyla paylaşıldı.

İşte o video;