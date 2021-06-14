TKP'den büyük Ankara mitingi: Karanlığı yırtıp atacağız!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Suçlara Karşı Halk Kürsüsünü Kuruyor!" başlığıyla bir miting düzenliyor.

"Karanlığı yırtıp atacağız!" başlıklı miting Ankara Bahçelievler'de, Anıtpark'ta 19 Haziran Cumartesi saat 16.00'da yapılacak.

'TKP'yi temsil et!'

Parti, "Eşitlikçi, özgür, laik ve bağımsız Türkiye’yi kurmak için kolları sıvıyoruz. TKP gönüllüsü ol, bulunduğun yerleşimde, işyerinde TKP'yi temsil et! Anadolu’nun her köşesinde TKP’nin örgütlerini kurabilir, mahallende semt evleri, köyünde köy evleri, işçi havzalarında işçi evleri açılması için öncülük edebilir, TKP’nin işyeri temsilcisi olabilirsin" açıklaması yapmıştı.

Çok sayıda ilde parti ilçe ve il temsilcilikleri, semt evleri, işçi evleri ve köy evleri açılmaya devam ediyor.

En son bu kapsamda TKP Ağrı İl Temsilciliği, Patnos İlçe Temsilciliği, Iğdır İl Temsilciliği, Çerkezköy İşçi Evi açılmıştı.