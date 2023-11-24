TKP'den Beyoğlu'ndaki iş cinayetine karşı eylem: Kâr hırsıyla öldürülen işçilerin hesabı sorulmalı

Bugün Beyoğlu Şişhane’de bulunan, Art Yapı ve Özsoy İnşaat’ın ortak girişimiyle inşa edilen Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu inşaatında sabah saatlerinde bir iş cinayeti gerçekleşmişti. Hayatını kaybeden işçinin, yaşamını sürdürmek için kardeşleriyle birlikte Van’dan İstanbul’a geldiği öğrenilmişti.

Yaşanan cinayetin üzerine, TKP Beyoğlu İşçi Örgütü ilgili iş cinayetinin yaşandığı inşaat önünde bugün akşam saatlerinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında, yaşanan olayın bir kaza değil, işçilerin yaşamını vahşi bir şekilde para hırsı uğruna riske atan sermayenin hırslarının bir yansıması olduğu vurgulandı.

'Sermayenin hırsı, işçi yaşamlarını tehdit altına alamaz'

"Her gün başka bir fabrikadan, başka bir inşaattan, başka bir madenden yeni iş cinayetlerini kanıksamak istemiyoruz" denilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Van'dan gelerek bu şantiyede çalışan işçi kardeşlerimiz, gece gündüz demeden inşaatı tamamlamak adına zorunlu fazla mesailerde çalıştırılıyor ve hayatlarını tehlikeye atmaya zorlanıyorlar. İnsanca yaşam hakları ellerinden alınmış durumda.

Sermayenin hırsı, işçi yaşamlarını tehdit altına alamaz. Bu durum, sadece bugün yaşanan bir olay değil, her gün işçilerin güvensiz koşullarda çalışmaya zorlanması, ölümleri ve sakat kalmaları anlamına geliyor. Yeter artık! İşçilerin hayatı, kâr hırsıyla kudurmuş sermayenin gölgesinden kurtulmalı.

Bu nedenle çağrımız net: İş cinayetleri durmalıdır, bir avuç patronun elinde kar hırsıyla öldürülen işçilerin hesabı sorulmalı ve olası cinayetlerin önüne geçilmelidir!

Ölen işçi kardeşimizin ailesinin acısını paylaşıyoruz. Bugün hayatını kaybeden kardeşimizin ve iş cinayetlerinde yaşamını yitiren binlerce emekçinin hesabını sormak için yan yana geliyoruz ve mücadelemizi büyütüyoruz. Is cinayetlerinin hesabını mutlaka soracağız ve bu düzeni değiştireceğiz.”

'İnsan canına sahip çıkmak için bu düzen yanıp yok olmalı'

Basın açıklamasının ardından söz alan TKP İstanbul İl Bürosu Üyesi Ahmet Batur, şunları söyledi:

“Her gün onlarca binlerce can kimisi inşaat tepesinde kimisi yer altında hayatını kaybediyor. Daha bugün Beyoğlu’nda şantiyede hayatını kaybeden arkadaşımızın haberine üzülürken 79 yaşında bir işçi daha hayatını kaybetti. Haberin başlığı bu: '79 Yaşındaki İşçi'. Başka söze gerek var mı? Her gün insanlar bu alçak, aşağılık düzen yüzünden hayatını kaybediyor. Bu düzen değişmeli, bu düzen yıkılmalı. İnsan canına sahip çıkmak için insana sahip çıkmak için bu düzen yanıp yok olmalı. Burada Atr Yapı Patronu İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, AKP’li müteahhit, Özsoy İnşaat hesap verecekler.”

Konuşmaların ardından TKP Beyoğlu İşçi Örgütü, “İş Cinayetlerinin Hesabını Soracağız!” yazılı pankartı, şantiyenin önüne asarak eylemlerini sonlandırdı.