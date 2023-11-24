Beyoğlu'nda okul inşaatında iş cinayeti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bu sabah saatlerinde bir iş cinayeti gerçekleşti.

Şişhane'de bulunan Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu inşaatında bu sabah bir işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Art Yapı ve Özsoy İnşaat'ın ortak girişimiyle inşa edilen okulun şantiyesinde yüksekten düşen işçinin mesai arkadaşları ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren işçinin, kardeşleriyle birlikte çalışmak için Van’dan geldiği ve şantiyede kaldıkları öğrenildi.

İşçiler inşaatı bitirmek için gece de çalışmaların sürdüğünü belirttiler.