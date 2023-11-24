Siirt'te maden ocağındaki göçükle ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde Cengiz Holding'e ait Eti Bakır maden sahasındaki ocakta meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

2'si mühendis 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı kazayla ilgili Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan maden mühendisi Y.K., iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan maden kazasında yaralanan 2 işçi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Özelleştirmeyle önce Ciner Holding'e daha sonra da Cengiz Holding'e verilen Şirvan bakır madeni sahasında dün meydana gelen göçük sonucu maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçisi Orhan Gültekin (26) hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmış, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alınmıştı.