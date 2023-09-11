TKP'den Ankara'nın merkezinde eğitim alanına cami projesine itiraz

Ankara'da Beşevler’de eğitim alanının Diyanet Akademisi ve cami yapımı için planlanması bir süredir kentin gündeminde. TKP geçtiğimiz günlerde Ankara'da topladığı yüzlerce dilekçeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmiş ve sürece itiraz etmişti.

'Laikliğin ve aydınlanmanın simgesi olan bir alandı burası'

Bugün gerçekleşen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı vesilesi ile ABB önünde buluşan TKP'liler itirazlarını yenileyerek sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

TKP Ankara İl Örgütü adına konuşan TKP PM Üyesi Burçak Özoğlu yaptığı konuşmada "Ankara'nın göbeğinde, Anıtkabir'in komşusu bir bölgede daha önce Devlet Konservatarı'nın ve Turizm ve Otelcilik Okulu'nun olduğu bir arazide, bu binaların yıkılıp boşaltılması, yıkılan yere de bir cami yapılması planının olduğunu öğrendik. Topladığımız itiraz dilekçelerini 25 Ağustos'ta iletmiştik. Bugün biliyoruz ki Büyükşehir Belediye Meclisi aylık toplantısında. Ancak gördük ki bugünkü toplantı gündemi içinde söz konusu imar değişikliği ve itiraz dilekçelerimiz gündemde yer almıyor." dedi.

Özoğlu konuşmasında "Cumhuriyetin değerlerinin, laikliğin ve aydınlanmanın simgesi olan bir alandı burası. Buranın ibadethaneye çevrilmesine, dinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Ankaralıların ve Türkiye'nin, cumhuriyete ve laikliğe sahip çıkan insanların bu kaygısının takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Karar iki kez yargıdan döndü ve reddedildi

Yapılmak istenen caminin ve cami planının mahkeme sürecine taşındığını ve bu tasarının iki kez reddediliğini hatırlatan Burçak Özoğlu bu alanın eğitim alanından çıkarılıp dini bir alana dönüştürülmesine Ankaralıların verdiği tepkiyi ve itirazı hatırlattı. Mahkemenin kararında yer alan, ilgili arazinin bir eğitim alanı olduğu ve bu alana bir ibadethane yapılamayacağı gerekçesinin altını çizen Özoğlu, ABB Belediye Meclisi'nde yer alan partilerden hiçbirinin açıkça bu projeye itiraz etmiyor oluşunu da hatırlattı.

'2019 yılındaki mahkeme kararını unutmasınlar'

Beşevler semtinin sakinlerinden Erinç Bilaloğlu da mahalle sakinleri adına bir açıklama yaptı. Bilaloğlu bu alana dair yapılmak istenen dönüşüme karşı 2019 yılındaki mahkeme kararını hatırlattı ve inşa edilmek istenen cami projesinin hukuka aykırı olduğunu belitti.

'Atatürk'ün vasiyetine uygun bir adım atılsın'

Ankara Mimarlar Odası'ndan Kent Suçları İzleme Merkezi Sekreteryası'ndan Redife Kolçak da yaptığı konuşmada yerleşkede yapılmak istenen cami projesine karşı Atatürk'ün vasiyetinin yerine getirilmesi ve bu alanın bir eğitim alanı olarak korunması gerektiği ifade edildi. Kolçak bir sonraki ay yapılacak meclis toplantısını yakından takip edeceklerini belirtti.