TKP'den Ankara'da ulaşım zammının geri çekilmesi için başvuru

Ankara'da ulaşıma yapılan büyük zammın ardından TKP kamusal hak olan emekçilerin ulaşım hakkına yapılan bu saldırının geri çekilmesi talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundu.

Söz konusu başvurunun reddedilmesi durumunda bu hukuksuz zammın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.

Parti adına başvuruyu ileten avukat Çisel Demirkan, soL'a açıklamalarda bulundu.

Demirkan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, 18 Temmuz 2023 tarihindeki kamuoyu açıklamasıyla duyurdukları toplu taşımaya yüzde 57 oranında yapılan zamma karşı başvuruda bulunduk. Zammın iptal edilmesini ve ulaşımın ücretsiz olarak sağlanmasını istedik" dedi.

Emekçi halkın şu ya da bu şekilde toplum yaşamına katılmak için kullanmak zorunda olduğu ulaşımın, "kamusal bir hak" olduğunu vurgulayan Demirkan, başvurularına olumlu yanıt almadıkları takdirde yargı yoluna gideceklerini söyledi.

Demirkan şunları kaydetti:

"Her gün aktarma yaparak en az 2 aktarma yapan emekçi halk bu zammın altında ciddi bir külfet altına girmektedir. Ekonomik krizin ağırlaşan koşullarında emekçi halk en ağır bedeli ödemek zorunda kalmaktadır. Eğitim, sağlık ve barınma gibi en temel haklardan biri olan ulaşım kentsel bir hizmet olmalı ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Artan petrol ve akaryakıt fiyatlarının sorumlusu piyasalaşma ve kâr hırsıdır. Bunun faturasını emekçiler yüklenmek zorunda değildir. Belediyeler, kamu yararı gözetmek ve emekçi halka en büyük desteği sağlamakla yükümlüdür. Yapılan vergi zamlarıyla en temel ihtiyaç ürünlerine ve hizmetlere ulaşamaz duruma gelen emekçiler, yoksullaşmanın altında eziliyor. Bu nedenlerle, en temel haklarımızdan olan ulaşım hakkının emekçi halkın sırtında bir yük olmasını engellemek için, ulaşımın ücretsiz olması gerektiğini belirttik, yapılan son zamların geri çekilmesi talepli bir başvuruda bulunduk. Başvurumuza olumlu bir cevap almamamız halinde ulaşım zammını yargı yoluna taşıyacağız."