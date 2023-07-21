İlaç krizi devam ediyor: Tekeller zam istiyor, halk ilaca ulaşamıyor

Bir süredir devam etmekte olan ilaç krizi, yükselmeye devam eden döviz kuru ile artış gösterdi.

Eczaneler ilaç temininde büyük sorunlar yaşarken, ilaç fiyatlarına yönelik zam beklentisi nedeniyle ecza depolarının ilaç satışı gerçekleştirmediği, ilaç tekellerinin ise ilaç satış kurunu yükseltmek için piyasaya ilaç sürmediği belirtiliyor.

'AKP iktidarında alışılan bir süreç haline geldi'

İlaç krizine ilişkin soL'a konuşan Eczacı Cem Kılınç, özellikle son birkaç haftadır hiçbir eczanenin ilaç bulamaz hale geldiğini aktardı. "Ecza deposunu arıyoruz, 'Bizde ilaç yok' deniyor" dendiğini ifade eden Kılınç, söz konusu durumun AKP iktidarında alışılan bir süreç haline geldiğini vurguladı.

İlaç fiyatına zam beklentisi oluştuğunda veya ilaç kurunda güncelleme bekletisi gündeme geldiğinde ilaç dağıtım sisteminin kitlendiğinin altını çizen Kılınç, "Hasta eczaneden ilacını alamıyor, eczacı ecza deposundan ilacını alamıyor, kimi zamanlarda da ecza deposu firmadan ilaç alamıyor" dedi. Kılınç, içinde bulunduğumuz dönemde söz konusu krizin yaşandığını belirtti.

'İlaç fiyatına zam yapılınca kriz bir nebze rahatlıyor'

Krizin, ilaç tekellerinin istediği oranda kâr edemediği zamanlarda ilaçlara yönelik avro kurunun güncellenmesini talep etmesiyle ilişkili olduğunu aktaran Kılınç, "Şu anda güncel ilaç satış kuru 10,75. Dolayısıyla ilaç tekelleri kendi taraflarından haklıymış gibi basınç yapıyor" dedi.

Kılınç, ilaç fiyatına yönelik zam beklentisi olduğunu belirterek, "İlaç fiyatına zam yapılınca kriz bir nebze rahatlıyor sonra yine ilaç satış kuru, gerçek kurun yakınına bile ulaşamadığı için aynı gerilim tekrardan nüksediyor ve aynı döngüyü yaşıyoruz" diye konuştu.

'Krizi yaratan düzen ama ilaca ulaşamayan halk'

Benzer durumun Şubat ayında da yaşandığını aktaran Kılınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Normalde her Şubat ayında ilaçtaki avro kuru güncellenir. Bu yüzden geçtiğimiz sene Kasım ayından Şubat ayına kadar ilaç bulunamadı. Şubat ayında kurun güncellenmesi ile kriz biraz düzeldi. Ancak avronun tekrardan artış göstermesiyle yeniden bu süreçleri yaşar hale geldik.

İnsanlar da bu duruma alıştılar ve bıktılar. Serbest piyasa ekonomisi, zammı ve ilaç satış kurunu yükseltmeyi hedeflerken, halk ilaca ulaşamıyor. Bu krizi yaratan düzen ama ilaca ulaşamayan halk. Bu düzen değişmelidir."