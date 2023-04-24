TKP'den Ali Ayvalıtaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Gezi Direnişi sırasında Ümraniye'de katıldığı yürüyüşte kitlenin içerisine süratle dalan bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş bir süredir rahatsızlığı yüzünden hastanede tedavi görüyor.

TKP Bakırköy İlçe Örgütü heyeti dün akşam Ali Ayvalıtaş'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarete TKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Hale Mildan da katıldı.

Mildan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gezi direnişinde yitirdiğimiz Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ağabeyimize geçirdiği kısmi felçten dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere kendisini hastanede ziyaret ettik. En kısa sürede sağlığına kavuşup yeniden ayağa kalkmasını bekliyoruz. Yaşasın devrimci dayanışmamız." dedi.