TKP'den açıklama: 'Bu soygun böyle sürmez, pahalılığa karşı ayağa kalk!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), artan hayat pahalılığı nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, "Hayat emekçiler için geçtiğimiz bir yılda 2 kat pahalanmış durumda. AKP’nin istatistik memurlarına göre bile hayat geçtiğimiz bir yılda 1,5 kat pahalandı. Biz emekçilerin daha fazla yoksullaşması pahasına sermaye düzeni gününü gün etmeye devam etti ve ediyor. Bu kez murad ettikleri olmayacak" denildi.

"Evlerimizde lokmamızı azaltmamıza, ısınamamamıza neden olan bu soygun düzenine karşı sesimizi yükseltiyoruz!" diyen TKP'nin açıklaması şöyle:

Ocak ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK ne yapıp etti; verileri, oranları, rakamları kendi kitaplarına uydurdu ama yine de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon rakamını ancak %48,69 gösterebildi. Ekonomiden sorumlu bakan Nebati ise gözlerimizin içine bakarak her şeyin kontrol altında olduğunu, Nisan’a kadar enflasyonun böyle yüksek gideceğini ondan sonra düşeceğini 'müjdeledi'. TÜİK 2022 yılı Ocak ayı enflasyon rakamını ise %11,10 olarak açıkladı. Bir grup akademisyen ve ekonomistin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise TÜFE enflasyon rakamını Ocak ayı için %15,52, yıllık enflasyonu ise %114,87 olarak açıkladı.

Hayat emekçiler için geçtiğimiz bir yılda 2 kat pahalanmış durumda. AKP’nin istatistik memurlarına göre bile hayat geçtiğimiz bir yılda 1,5 kat pahalandı.

Biz emekçilere müjde olarak duyurulan 4250 TL’lik asgari ücret daha bir ay geçmeden 4 kişilik bir ailenin açlık sınırına eşitlendi. Ocak ayında evlerimize gelen elektrik ve doğalgaz fatura toplamları binli rakamları buldu bile çoktan.

Ve patronlarımız 2021’i rekor ihracat rakamları ile kapattılar. Bankalar ise 2021 yılında 92 milyar 83 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek kârına ulaştılar. Nasıl ulaşmasınlar. Yoksulluk karşısında biz emekçiler borçla hayatta kalmaya çalışırken, bir çok emekçi çareyi tefeci bankalara borçlanmakta buldu. 2021 Kasım ayı verileri ile Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı rekor seviyeye yükselerek 1 trilyon 17 milyar TL’ye ulaştı.

Sözün kısası biz emekçilerin daha fazla ve daha fazla yoksullaşması pahasına sermaye düzeni gününü gün etmeye devam etti ve ediyor. En büyük rahatlıkları emekçilerin örgütsüzlüğü ve hareketsizliği. İktidarı ve muhalefeti ile düzen partileri ve onların kayıkçı dövüşü ise halkı oyalama ve yanıltmada en büyük güvenceleri.

Bu kez yanılıyorlar!

Bu kez murad ettikleri olmayacak. Ülkenin dört bir yanında, şantiyelerde, fabrikalarda, bürolarda, yollarda motor üstünde evine ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katan emekçileriz ve yüzlerle, binlerle ses veriyoruz. 'Bu soygun, bu eşitsizlik daha fazla sürmemeli' diyoruz. Evlerimizde lokmamızı azaltmamıza, ısınamamamıza neden olan bu soygun düzenine karşı emekçiler olarak sesimizi yükseltiyor, sözümüzü esirgemiyoruz.

Emekçilerin yükselen sesini daha da büyütelim, AKP ve yalanlarına da, temsil ettiği soygun düzenine de son verelim!

Türkiye Komünist Partisi