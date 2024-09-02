TKP'den ABD savaş gemisine protesto: Nöbet başlıyor, askerlere yumurtalı eylem

ABD’nin İsrail’i korumak üzere bölgeye gönderdiği gemilerden biri olan USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi dün İzmir Limanı'na demirledi.

"Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz" açıklamasında bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise İzmir Limanı önünde protesto gerçekleştirdi.

TKP, ABD savaş gemisi limandan ayrılana kadar İzmir Limanı’nda nöbet tutulacağını ilan etti.

Öte yandan subay oldukları öğrenilen 4 ABD askerine yönelik yumurtalı eylem gerçekleştirildi.

Gemi limana demirledi, TKP çağrıda bulundu

Türkiye’nin ilk amfibi savaş gemisi TCG Anadolu ve TCG Gökova gemilerinin, 13-17 Ağustos arasında ABD Donanma unsurları USS Wasp ve USS Oak Hillile Akdeniz’de ortak eğitim tatbikatı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu tatbikat ABD Donanması’na bağlı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla öğrenilmiş, Milli Savunma Bakanlığı ise sonrasında, İsrail'e desteğe gelen savaş gemileriyle ortak eğitim yapıldığını doğrulamak zorunda kalmıştı.

Bakanlık, ABD Donanması'na ait USS WASP amfibi gemisinin 1-5 Eylül arasında da İzmir'i ziyaret edeceğini duyurmuştu ve gemi dün İzmir Limanı’na ulaşmıştı.

Türkiye Komünist Partisi de “Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz. ABD emperyalizminin ülkemizi ve bölgemizi savaş alanına çevirmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulunarak, bugün saat 19.30’da İzmir Limanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı.

Kan, acı ve terörün sorumlusu ABD’nin 1500’e yakın askerini taşıyor

TKP’liler, “Filistin'e savaş ve ölüm getiren ABD gemisini İzmir'de istemiyoruz” ifadelerinin yer aldığı pankart eşliğinde Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden USS Wasp’ın demirlediği İzmir Limanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Saat 19.30’da İzmir Limanı’nda başlayan eylemde, TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı konuştu.

Sözlerine “Bu gemi neden burada biliyor musunuz?” sorusuyla başlayan Sarı, “İsrail’e destek olmak için. İsrail kim? 1 senedir Gazze’de on binlerce insanı katleden bir terör devleti. İşte bu gemi, ona destek olmak için şu gemi İzmir Limanı’na demirlemiş durumda. Irak’ta, Suriye’de, Ortadoğu’da ve tüm dünyanın dört bir yanında kan, acı ve terörün sorumlusu ABD’nin 1500’e yakın askerini taşıyor. Ve o askerler şu anda İzmir’deler. Keyif çatıyorlar, yorgunluk gideriyorlar…” dedi.

Sarı, Anadolu TGC’nin geçtiğimiz haftalarda USS Wasp ile katıldığı ortak tatbikatı hatırlatarak, “İşte AKP o zaman ‘uluslararası dengeler, politikalar’ dedi. Şimdi biz burada basın açıklaması yaptığımızda ne diyorlar? ‘Siyaset yapmayın’ diyorlar, ‘ protokol var’ diyorlar. Bu protokolde ne var? Eli kanlı ABD askerleri mi var? İsrail’in katliamına destek olmak mı var? Büyük Ortadoğu Projesi’ne eş başkan olmak mı var? Bölgeye kan kusturmak mı var?” ifadelerini kullandı.

Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail bütün insanlığa, akla ve vicdana meydan okurken biz sonuna kadar İsrail’in arkasındayız diyen ABD, emperyalizmini bu topraklara yanaştırdığında ‘Defol’ diyeceksin. Protokol dersen, uluslararası dengeler dersen, politikalar dersen ne olur biliyor musun? Müstemleke olursun, müstemleke! Emperyalizmle ancak pazarlık yaparsın, sonra döner dolaşır ABD’nin önünde el pençe durursun. O zaman da ne bağımsızlıktan, ne egemenlikten, ne de onurdan söz edemezsin.”

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden başlayan yürüyüş.

'Öfkeliyiz çünkü eli kanlı katilleri İzmir’e soktular'

Sarı, NATO’nun dünyanın dört bir yanında uluslararası tekellerin ve emperyalist ülkelerin çıkarlarını temsil eden, o çıkarlar doğrultusunda da ülkelerin içişlerine müdahale eden, işgal eden, bombalar yağdıran bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

“ABD emperyalizminin yağmasını, talanını, kanlı yüzünü temsil eden şu gemi, bu limana yanaşabiliyorsa bunun sebebi bizim NATO üyesi olmamız” diyen Sarı, “Haktan, vicdandan, insanlıktan, akıldan yana olmak mıdır doğru olan, yoksa güçlü diye, onun yağmasından bana pay düşer diye insanlığa sırtını dönmek midir doğru olan?” sorusunu yöneltti.

Sarı konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Öfkeliyiz ve öfkemizin nedeni belli. Çünkü eli kanlı katilleri dibimize getirdiler, İzmir’e soktular. Çünkü AKP iktidarı, riyakar ve yalancı. Öfkeliyiz çünkü halkın vicdanını, aklını, onurunu hiçe sayıyorlar. Öfkeliyiz çünkü İsrail göstere göstere Ortadoğu’yu savaş sürüklüyor, ABD arkasından ittiriyor ve Türkiye de pazarlık yapıyor.

‘Büyük oyunlar, büyük işler, büyük pazarlıklar dönüyor’ diyorlar. İşte o ‘büyük oyunda’ Türkiye de olmalıymış. Bu ülkenin insanları yeri geldiğinde Şam’a, yeri geldiğinde Kudüs’e gitmeli ve NATO’nun emrinde ölmeli, öldürmeliymiş. Ne büyük oyunu? ABD on yıllardır özgürlük yalanıyla, demokrasi palavrasıyla, insan hakları uydurmasıyla ölüm kustu, ölüm. Böyle büyük oyunda Türkiye’nin yurtseverlerinin, devrimcilerinin, komünistlerinin yeri yok.

Ne istiyoruz biz? Barış istiyoruz, ekmek istiyoruz, iş istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz, insanca yaşamak… Ama ABD emperyalizmi bize ne vadediyor? Neye sebep oldu? Ölüme, sömürüye, yağmaya ve aşağılanmaya. Biz onurumuzla yaşamak, haysiyetimizle yaşamak, bağımsız, egemen, eşit bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz."

TKP MK üyesi Savaş Sarı.

TKP nöbete başlıyor

Sarı, “Bugün bu savaş gemisini, yarın emperyalizmini Türkiye’den ve bölgeden defedeceğiz. Kardeşler buradan duyuruyoruz. Bu gemi bu limandan gitmeden, o ABD askerleri İzmir sokaklarını terk etmeden biz burayı terk etmeyeceğiz” dedi ve gemi limandan ayrılana kadar nöbet tutacaklarını duyurdu:

“Onur, bağımsızlık, egemenlik, yurtseverlik nöbeti tutacağız. Bu gemi buradan defolup gidecek, yankiler İzmir’den defolup gidecek. Ve sözümüzdür, İzmir Valiliği’ne, AKP iktidarına duyuruyoruz: Çeksinler yankileri İzmir sokaklarından, çeksinler bu kanlı gemiyi İzmir Limanı’ndan. Biz Filistin’de ölen kardeşlerimize söz veriyoruz, bu gemi buradan gitmeden biz de buradan gitmeyeceğiz.”

Başta Filistin olmak üzere bölge halkalarına ölüm saçmaya gelen, eli kanlı ABD savaş gemisi şehrimizi terk edene kadar yarın saat 10.00'dan itibaren İzmir Limanı önünde onur nöbetimize başlıyoruz!#YankeeGoHome #USSWasp pic.twitter.com/p7aSougmaV — TKP İzmir (@IzmirTkp) September 2, 2024

ABD askerlerine yumurtalı eylem

Sık sık "Katil Amerika, ülkemizden defol", "Katil ABD, işbirlikçi AKP", "Bu memleket bizim NATO'ya, yankiye bırakmayız", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Emperyalistler, işbirlikçiler 6'ncı Filo'yu unutmayın" sloganları atılan eylemi, USS Wasp içerisindeki ABD askerlerinin de güverteye çıkarak izlediği görüldü.

İzmir Limanı'nın ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyüş.

Sarı’nın konuşmasının ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş esnasında kitle, Sarı’nın da konuşmasında değindiği gibi İzmir sokaklarında keyif çatan ABD askerleriyle karşılaştı ve 4 ABD askerine yönelik yumurtalı eylem gerçekleştirildi.