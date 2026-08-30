TKP'den 30 Ağustos mesajı: 'Kurtuluş kendi kollarımızdadır'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 1919 yılında Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının önderliğinde başlayan mücadelenin, "Sevr dayatmasına ve işgalcilere teslim olan köhnemiş saraya karşı yoksul Anadolu halkının biricik umudu haline geldiği" belirtildi.

30 Ağustos Zaferi'nin Anadolu halkının emperyalizme karşı bağımsızlık iradesinin ve cephedeki direnişinin sonucu olduğuna dikkat çeken TKP, Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin sağladığı lojistik ve diplomatik desteğin de önemine işaret etti.

Açıklamada "Başta İngiliz emperyalizmi olmak üzere karşıdevrim cephesine karşı elde edilen bu büyük askeri zafer; tebaadan yurttaşlığa geçişin, tarikat ve cemaatlerin tasfiyesinin ve bağımsız bir ülkenin de kapılarını aralamıştır. Cumhuriyet böylece kurulmuştur" denildi.

'Türkiye emperyalizmin bölgesel stratejileriyle daha fazla bütünleşti'

TKP, aradan geçen yüz yılın ardından Türkiye'nin ve bölgenin yeniden "kanlı hesapların hedefinde" olduğunu vurguladı.

Emperyalist güçlerin, sermaye sınıfının, işbirlikçi iktidarların ve tarikatların bölgeyi yeniden savaş alanına çevirdiğini belirten TKP, AKP iktidarı ile Türkiye sermaye sınıfının "Yeni Osmanlıcılık hedefleriyle bölgesel gerilimleri beslediğini" ifade etti.

Açıklamada, son çeyrek asırda Türkiye'nin emperyalizmin bölgesel stratejileriyle giderek daha fazla bütünleştiği belirtilerek, "Cumhuriyet’in imzasını taşıyan tüm kamusal kaynaklar holdinglere teslim edilmiş, ülke tarikat ve cemaatlerin karanlığına bırakılmıştır. 103 yıl önce kurulan Cumhuriyet, sömürücülerin ve cumhuriyet düşmanlarının elbirliğiyle tasfiye edilmiştir" denildi.

'Yeni zafer tavizsiz mücadeleden doğacaktır'

TKP, 104 yıl önceki zaferin halkın emperyalist işgalcilere ve işbirlikçi saltanata karşı ayağa kalkmasıyla kazanıldığını hatırlatarak, bugün de çıkış yolunun halkın örgütlü mücadelesinden geçtiğini belirtti.

Açıklamada, "Bugün ülkemizin, sömürüden, gericilikten, savaştan ve bu çürümüş düzenden kurtulmasının tek yolu vardır: Halkın kendi kaderini eline alması, kurtarıcı beklemeden örgütlenip ayağa kalkması…" denildi.

TKP’nin 30 Ağustos açıklamasının tamamı şöyle:

"Emperyalizme karşı elde edilen zaferin üzerinden 104 yıl geçti. Aradan geçen yüz yıldan sonra ülkemiz bir kez daha emperyalist planların kuşatması altında. 1919 yılında Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının önderliğinde emperyalizme karşı büyük bir mücadele başlatıldı. Bu mücadele, Sevr dayatmasına ve işgalcilere teslim olan köhnemiş saraya karşı yoksul Anadolu halkının biricik umudu haline geldi. 30 Ağustos Zaferi, her şeyden önce Anadolu halkının emperyalizme karşı gösterdiği eşsiz bağımsızlık iradesinin ve cephedeki kararlı direnişinin sonucudur. Bu ölüm kalım mücadelesinde, 1917 Ekim Devrimi ile kurulan devrimci ittifakın, Sovyetler Birliği’nin sağladığı lojistik ve diplomatik desteğin de büyük payı olmuştur. Başta İngiliz emperyalizmi olmak üzere karşıdevrim cephesine karşı elde edilen bu büyük askeri zafer; tebaadan yurttaşlığa geçişin, tarikat ve cemaatlerin tasfiyesinin ve bağımsız bir ülkenin de kapılarını aralamıştır. Cumhuriyet böylece kurulmuştur. Bugün ülkemiz ve bölgemiz yine kanlı hesapların hedefindedir. Yüz yıl önce bu topraklarda yenilgiye uğrayan emperyalistler, bugün yine aynı karanlık planları devreye sokmaktadır. Emperyalist güçler, sermaye sınıfı, işbirlikçi iktidarlar ve tarikatlar, bölgemizi yeniden kanlı bir savaş alanına çevirmiştir. AKP iktidarı ve Türkiye sermaye sınıfı, Yeni Osmanlıcılık hedefleriyle bölgesel gerilimleri beslemekte, emperyalist heveslerle ülkemizi maceraya sürüklemektedir. Son çeyrek asırda Türkiye, emperyalizmin bölgesel stratejileriyle giderek daha fazla bütünleşme doğrultsunda bir eşiği aşmıştır. Cumhuriyet’in imzasını taşıyan tüm kamusal kaynaklar holdinglere teslim edilmiş, ülke tarikat ve cemaatlerin karanlığına bırakılmıştır. 103 yıl önce kurulan Cumhuriyet, sömürücülerin ve cumhuriyet düşmanlarının elbirliğiyle tasfiye edilmiştir. 104 yıl önceki zafer, bir halkın boyun eğmeyip ayağa kalkmasıyla, emperyalist işgalcilere ve işbirlikçi saltanata karşı saf tutmasıyla kazanıldı. Bugün ülkemizin, sömürüden, gericilikten, savaştan ve bu çürümüş düzenden kurtulmasının tek yolu vardır: Halkın kendi kaderini eline alması, kurtarıcı beklemeden örgütlenip ayağa kalkması… Yeni zafer, yerli ve yabancı patronlara, emperyalist ittifaklara, tarikat ve cemaat yapılanmalarına karşı tavizsiz bir mücadele yürütmekten doğacaktır. Ülkemizin, holdinglerin ve emperyalist işgalcilerin egemenliğinden tamamen kurtulacağı emekçilerin cumhuriyetine ihtiyacı vardır. Kurtuluş kendi kollarımızdadır."

Emperyalizme karşı elde edilen zaferin üzerinden 104 yıl geçti. Aradan geçen yüz yıldan sonra ülkemiz bir kez daha emperyalist planların kuşatması altında.



1919 yılında Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının önderliğinde emperyalizme karşı büyük bir mücadele başlatıldı. Bu… pic.twitter.com/E9y2R6wPB1 — TKP (@tkpninsesi) August 30, 2026

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