Büyük Zafer'in yıldönümünde büyük rezalet: Ankara'da 30 Ağustos yürüyüş yolunda bariyerlere NATO arması konuldu!

Yine bir 30 Ağustos takvimi geldi.

30 Ağustos emperyalist işgale karşı Mustafa Kemal önderliğinde mücadele veren Anadolu halkının zafere ulaştığı günün yıldönümü. Bu 30 Ağustos'ta da ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler ve yürüyüşler yapılacak, bilcümle patron yine zafer temalı reklamlar hazırlayacak.

AKP'nin bir türlü barışamadığı cumhuriyet temsilleri ve yıl dönümleri vesilesiyle zaman zaman hastalanarak protokollerden kaçan siyasi temsilciler, son yıllarda bu tür günleri Osmanlı boyasına boyadıkları etkinliklerle anar oldu.

Malum, bir asır önce Anadolu halkına sömürü ve zulmü layık gören asalak Osmanlı hanedanına, peşindeki din tüccarlarına ve mandacılara tarihin çöplüğünün kapıları açıldı. Bugün ülkeyi yönetenler bir asır önce İstanbul'dan ayrılan hanedanlık gemisinde yerlerini alırken, Anadolu halkı işgalcilere, gericilere ve saltanat sevdalılarına karşı tutundukları mücadeleyi zafere taşıdılar.

Başkentte kırmızı halılardan zafer bariyerlerine

Bugün AKP'nin 30 Ağustos hazırlıklarında ise NATO gölgesindeki semboller yer alıyor.

Bundan iki ay önce Ankara'yı bir açık hava hapishanesine çeviren AKP, sokakları kapatmış, yoksul mahallelerin önüne bariyerler örmüş, kuş uçurtmadığı başkentte katilleri kırmızı halılarda ağırlamıştı.

O gün polislerin üniformalarından otobüslerin giydirmelerine, reklam tabelalarından emniyet bariyerlerine kadar her yere iliştirilen NATO sembolleri, 30 Ağustos için yapılacak yürüyüş ve gösterilerin bariyerlerinde de kullanıldı.

İlk bakışta bu durum eskiden kalan logolar ya da geçmiş aylarda alınan önlemlerin gözden kaçan güncel detayları gibi okunabilir.

Meşruiyetini emperyalizmden alanların kutlaması

Ancak durum bundan biraz daha fazlası ne yazık ki.

AKP iktidarı bugün meşruiyetini aldığı ABD emperyalizminin ve onun silahlı terör örgütü NATO'nun gölgesinde bir zafer kutlamaktan çekinmiyor. Eğitim Bakanı'nın "Neden kurtuluş savaşı? Neyden kurtulduk da kurtuluş savaşı diyoruz" minvalindeki ifadeleri bir dil sürçmesi değil aslında AKP'li yılların bir özetiydi.

Ankara Kızılay Atatürk Bulvarı

Yüz yıl önce emperyalistleri silahlı mücadeleyle topraklarımızdan kovduğumuz, saltanat sevdalılarını devrimle tarihin çöplüğüne attığımız ve yepyeni bir ülke kurduğumuz için 30 Ağustos gününü zafer olarak adlandırdık. Ancak yüz yıl sonra bugün, tüm bu değerlerin ve sembollerin üzeri, bir asır evvel ülkeyi kana ve karanlığa boğmaya çalışan emperyalistlerin silahlı gücü NATO tarafından örtülüyor.

Bugün zafer gününü NATO gölgesinde kutlayacak olan AKP'nin asıl kurtulmak istediği de zaferin ta kendisi.

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