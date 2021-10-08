TKP: Yıldız Koyu’nda ranta ve yağmaya geçit vermeyeceğiz!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütü Gökçeada Yıldız Koyu'nun imar değişikliğiyle ranta açılmasına karşı tüm Çanakkale halkını direnmeye çağırdı.

2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘konut gelişim bölgesi’ ilan edilen Gökçeada Yıldız Koyu'nun Gökçeada Belediye Meclisi’nde kabul edilen imar planı değişikliğiyle yapılaşmaya açıldığını hatırlatan TKP Çanakkale İl Örgütü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"34 tür süngerin, 144 tür balığın, onlarca tür deniz bitkisinin, tehlike altında olan Akdeniz fokları ile caretta carettaların yaşadığı, Türkiye’nin tek su Su Altı Deniz Parkı olan, 1999 yılında Deniz Koruma Alanı ilan edilmesiyle birlikte İzinsiz dalışın ve amatör balıkçılığın dahi yasaklandığı, ikince derece arkeolojik sit alanı olan Yıldız Koyu alınan bu kararla birlikte şantiye haline gelecek.

Hedef 'turizmin kalkınmasıymış! AKP’nin turizmi nasıl kalkındırdığını Akdeniz’in Salda Gölü’nden, Karadeniz’in Ayder Yaylası’ndan ve Uzungöl’ünden, Ege’nin betona boğulmuş kıyılarından biliyoruz. İlerleme dendiğinde aklına ilk önce betonlaşma gelen, turizm denince beş yıldızlı otellerden başka bir şey düşünemeyen bu zihniyet ülkemizin ve kentimizin son bakir kalmış kıyılarını da ranta kurban etmeye çalışıyor. Memleketin bütününde AKP ile vücut bulan rantçılık, adamızda da İYİ Partili belediye ile kendini gösteriyor.

'AKP'siyle İYİP'iyle ranttan beslenenleri durduracak olan halkın örgütlü gücü'

Görüyoruz ki ister sit alanı olsun, ister koruma bölgesi ilan edilsin; hiçbir karar artık bu saldırganlığın karşısında kıyılarımızı, ormanlarımızı korumaya yetmiyor. AKP'siyle, İYİP'iyle ve her birinin etrafına kümelenmiş patronlarıyla ranttan beslenenleri durduracak; doğayı, tarihi ve kültürel mirasımızı koruyabilecek tek kuvvet sadece halkın örgütlü gücüdür.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale Örgütü olarak Gökçeada’daki bu yağma hazırlığının karşısında olacağımızı ilan ediyor ve tüm Çanakkale halkını Kaz Dağları’ndan Assos’a, Assos’tan Gökçeada’ya uzanan bu saldırılara karşı direnmeye çağırıyoruz.

Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!"