Gökçeada'da bulunan Yıldızkoyu, İYİP oylarıyla imara açıldı

Gökçeada’da bulunan Yıldızkoyu 2010 yılından itibaren planlamalar yapılan Yıldızkoyu'nda binlik alan Gökçeada Belediye Meclisi'nden İYİP'in oylarıyla geçti.

4 Ekim günü yapılan toplantıda Gökçeada Belediye Meclisinden geçen plana İYİP’liler kabul, CHP'liler ret oyu kullanırken AKP’liler ise çekimser kaldı.

Yıldızkoyu imara açıldı

Gökçeada Belediyesi CHP Meclis üyesi ve İmar Komisyonu üyesi Ahmet Aydın soL’a yaptığı açıklamada, koyun yıllar içerisinde planlamaların yapıldığı fakat şimdi binlik alanın imara açılması için belediye meclisine önerge verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

‘‘Yıldızkoyu imara açılıyor. 2010 yılında yapılan 25 binlik planla bu alan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılıyor. 2012 yılında da 5 binlik plan yapılıyor. 2015 yılında şehrin tamamı ile birlikte bu alanın da 100 binlik planı hazırlanıyor. Fakat Gökçeada Belediye Meclisi’ne gelen binlik plan.’’

4 İYİP üyesinin oyu ile plan meclisten geçti

4 İYİP’linin kabul oyu verdikleri ret oyu vermelerine rağmen meclisten geçtiğini söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

‘‘Aslında mevcut başkan binlik planları yaparken emsalleri düşürüyor ve yoğun yapılaşma olmaması için gerekli adımları atıyor. Fakat CHP grubu olarak biz o alanda hiçbir yapılaşmayı doğru bulmuyoruz ve oylamada 2 CHP’li belediye meclis üyesi olarak ret oyu kullandık. Fakat plan buna rağmen geçti.’’

İlk ve tek sualtı milli parkı

‘‘Alan arkeoloji sit bölgesi ve aynı zamanda ilk ve tek sualtı milli parkı. Karar merci de tabiat varlıkları koruma kurulu ve bakanlık. Bu planları onaylayıp yürürlüğe koyacak olan kurul. Bu nedenle kamuoyu baskısı dernek ve kuruluşların müdahil olması çok önemli. Gerekirse durum hukuksal alana taşınacak. Bu yönde bizim görüşme ve bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Sürecin peşini de bırakmayacağız."