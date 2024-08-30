TKP: Yeni zaferler emekçi halkın olacak

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 30 Ağustos‘un yıldönümünde "Yeni Zaferler Emekçi Halkın Olacak" başlıklı bir açıklama yayımladı.

30 Ağustos'un halkın işgalcilere, işbirlikçilere, saraya, hilafet ve saltanat düşkünlerine vurduğu tokatın en şiddetlilerinden biri olduğu ifade edilen açıklamada "En çok da bu nedenle, kutlu olsun!" denildi.

Aradan geçen 102 yılın ardından ülkenin yerli ve çokuluslu şirketlerin işgali altında olduğuna ve topraklarında NATO’nun üsleri ve ABD askerlerinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada "Şimdi bir kez daha, bize bir zafer gerek" denildi.

TKP "Bugün ikiyüzlü ve riyakarca 30 Ağustos’u kutlayacak olanlar bilsinler, bu zafer günü hakkıyla, emekçi halkımız Cumhuriyet’i yeniden ayağa kaldırdığında, sosyalist Türkiye’de kutlanacak!" diye belirtti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yeni Zaferler Emekçi Halkın Olacak



Bir yanda ülkenin dört bir yanındaki işgal ordularını görüp kurtuluşu onlardan umanlar vardı.



İngiliz, Fransız ve İtalyan işgalcilerine bakıp kendi kurtuluşunu bu üniformalarda gören hainler…



Vahdettin’i, Damat Ferit’i, saltanat ve hilafet düşkünleri bu saftaydı, unutmadık!



Bir yanda ise yoksul Anadolu halkı, halkımız vardı…



İşgali ve ihaneti gördüler, dayandılar!



Bu safta öne atılan Mustafa Kemal’i, onun önderliğinde işgalcilere karşı direnen yoksul halkımızı unutmadık!



Ülkesi işgal altındayken yola düşen TKP militanlarını, bu yolda kaybettiğimiz yoldaşlarımızı, unutmadık…



30 Ağustos halkımızın işgalcilere, işbirlikçilere, saraya, hilafet ve saltanat düşkünlerine vurduğu tokatın en şiddetlilerinden biriydi.



En çok da bu nedenle, kutlu olsun!



Peki, şimdi aradan 102 yıl geçti ve zaferden geriye ne kaldı?



Ülkemizin dört bir yanı, yerli ve çok uluslu şirketlerin işgali altında. Topraklarımızda dünyanın en büyük terör örgütü NATO’nun üsleri, ABD askerleri bulunuyor.



102 yıl önce başaramadıklarını işbirlikçiler eliyle, patronlar eliyle ve onların temsilcisi olan düzen partileri eliyle başardılar.



Aradan geçen 102 yılın ardından şimdi bir kez daha, bize bir zafer gerek!



Bunun için Cumhuriyet’i bir daha yıkamayacakları şekilde, eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden kurmaya ihtiyacımız var.



Şimdi sıra bunun için öne atılmakta.



Bugün ikiyüzlü ve riyakarca 30 Ağustos’u kutlayacak olanlar bilsinler, bu zafer günü hakkıyla, emekçi halkımız Cumhuriyet’i yeniden ayağa kaldırdığında, sosyalist Türkiye’de kutlanacak!



102 yıl önce öne atılan, işgalcileri bu topraklardan söküp atan halkımıza sözümüz olsun…"