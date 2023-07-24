TKP ve NCPN'den Hollanda'da 'semt evleri' buluşması

Hollanda'nın Den Haag (Lahey) şehrinde dün Türkiye Komünist Partisi ile Yeni Hollanda Komünist Partisi (NCPN) tarafından ortak bir buluşma düzenlendi.

Toplantıda, iki partinin üyeleri ve gönüllüleri, kapitalizm ve emperyalizme karşı birlikte mücadele etmenin önemini vurgularken, sosyalizmi kurma kararlılığını dile getirdiler.

İki partinin buluşmasında temel olarak Ankara Doğukent Semt Evi odağında Türkiye'deki semt evi çalışmaları üzerine konuşuldu. Semt evlerinin nasıl kurulduğu, yaşanılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşıldığı ve emekçilerin salgın, deprem gibi ağır koşullarda semt evleri sayesinde nasıl örgütlenebildikleri anlatıldı. Kadına şiddete, işsizliğe, yoksulluğa karşı semt evlerinin bir buluşma ve mücadele merkezine dönüştüğü belirtildi.

TKP PM üyesi Duran Kıymazaslan'ın katıldığı buluşmada 6 Şubat depremlerinin ardından komünistlerin örgütlediği dayanışma ve semt evlerinin burada oynadığı rol örnekleriyle aktarıldı. Sunum ve semt evi formu NCPN üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı.