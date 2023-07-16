TKP konferans sürecini tamamladı: Güçlü örgüt, etkili siyaset, iktidar arayışı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim sonrası başlattığı konferans sürecini, 15-16 Temmuz tarihlerinde “Güçlü örgüt, etkili siyaset, iktidar arayışı” başlığıyla İzmir’de düzenlediği iki gün süren toplantıyla noktaladı.

Seçimlerin ardından Haziran ayında tüm örgütlerinde düzenlediği hazırlık toplantılarıyla konferans sürecini başlatan Türkiye Komünist Partisi, 15-16 Temmuz’da İzmir’de seçilmiş delegelerle yaptığı iki günlük toplantıların ardından konferans sürecini tamamladı.

İzmir NHKM’de toplanan konferans TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın açılış konuşmasıyla başlarken, ardından “Seçimlerin ardından TKP’nin devrimci görevleri: Siyasal ve örgütsel bilanço” başlıklı metin delegelerin tartışmasına ve katkılarına açıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından söz konusu metin oybirliğiyle kabul edilirken, söz konusu metnin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

5 ayrı karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

Konferans ilk metnin onaylanmasının ardından delegelere sunulan 5 ayrı karar tasarısının tartışılmasıyla sürdü. “Partiyi büyütmek ve güçlendirmek için tarihsel dönüşüm” başlıklı metnin oybirliğiyle kabulü sonrası emekçi halkın temsiliyetine zemin açacak yeni bir ittifak politikası, parti merkezinin yapılandırılması, partinin farklı çalışma başlıklarında güçlendirilmesi başlıklarında kararlar alındı.



Konferans TKP’nin merkezi kurullarının belirlenmesinin ardından sona erdi.

