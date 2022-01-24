TKP üç büyük ilde Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anacak

Türkiye Komünist Partisi (TKP) partinin kurucusu Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmak için 29 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da üç ilde eş zamanlı etkinlikler düzenleyecek.

Anmalar Ankara'da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu, İstanbul'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ve İzmir'de Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

10 Eylül 1920'de Bakü'de TKP'nin kuruluşunu ilan eden Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı ülkenin ulusal kurtuluş mücadelesine katılmak için Anadolu'ya geçmişlerdi. 15 komünist 29 Ocak 1921 günü Trabzon açıklarında katledilmişti.