TKP Turgutlu'dan sosyal medya tutuklamasına ilişkin açıklama: 'AKP ve patronlar mutlaka hesap verecek'

Manisa Turgutlu’da önceki gün sabah saatlerinde 6 araç, 20 jandarma ile evine baskın yapılan Türkiye Komünist Partisi üyesi Mustafa Fidan önce gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Savcılık, iddianamesinde, Mustafa Fidan'ın Facebook hesabında, kendisi yorum yapmaksızın paylaştığı haberlere yer vermişti. Savcılık, haber görsellerinde yer alan orak çekiç amblemini "terör örgütü amblemi" saymıştı.

Suçlamalar arasında, "YPG sözcüsü açıkladı, ABD'nin kurduğu koalisyonda temsilcimiz var" başlıklı, soL'da 2014 yılında yayımlanmış olan, YPG'nin ABD'yle işbirliğine işaret eden habere de yer verilmişti. Benzer şekilde, Fidan'ın Mahir Çayan fotoğrafı paylaşmış olması da savcılık tarafından suç unsuru sayılmıştı.

'AKP ve patronlar Cumhuriyetle hesaplaşmak için hukuku kullanıyor'

TKP Turgutlu İlçe Örgütü, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. İlçede 20 yılı aşkındır parti üyesi olan Fidan'ın kentte neredeyse herkesin tanıdığı ifade edilen açıklamada, "Turgutlu halkı bilir ki; Mustafa işçilerin mücadelesinin, Cumhuriyeti yeniden kurmanın, bağımsızlığın, yurtseverliğin, laikliğin kısaca sosyalizmin propagandasını yapmıştır" denildi.

İnsanları sudan sebeplerle cezaevlerine kapatmaya çalışmanın sebebinin Cumhuriyetle, laiklikle, bağımsızlıkla, emekçilerle hesaplaşma olduğu vurgulanan açıklamada, bu hesaplaşmanın asıl taraflarının patronlar ve AKP olduğuna ve hesaplaşma girişimlerinde kullandıkları araçların başında hukukun geldiğine dikkat çekildi.

'Bu ülke AKP’nin de patronların da değil'

İktidarın ve patronların, cumhuriyeti yıkarken karşılarında kimsenin olmamasını, işçileri yoksulluğa ve güvencesizliğe teslim edip ülkeyi patronlar için dikensiz gül bahçesine dönüştürmeye çalışırken kimsenin sesinin çıkmamasını ve parsel parsel sattıkları ülkeyi savunan kimsenin olmamasını istedikleri belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ama yağma yok. Bu ülke bizim, AKP’nin de patronların da değil. Kurulduğu günden bu yana bir gününe dahi tahammül edemediğiniz cumhuriyet fikriyle hesaplaşmanıza ve o fikri yok etmenize izin vermeyeceğiz. Eğer bir hesaplaşma yaşanacaksa siz bu hesaplaşmanın hesap veren tarafı olacaksınız. İşçi düşmanlığınızın, laiklik karşıtlığınızın, bağımsızlığa düşmanlığınızın kısaca cumhuriyet düşmanlığınızın hesabını vereceksiniz."

Yargının iktidarın ve patronların oyuncağı olmadığı vurgulanan açıklamada, "Bu hukuksuz karardan derhal vazgeçin. Mustafa’yı sokmak istediğiniz torbadaki örgütlerle hiç ilişkisinin olmadığını, en iyi siz biliyorsunuz o yüzden bu saçmalığa derhal son verin" ifadeleri kullanıldı.

Turgutlu halkına dayanışmayı büyütme çağrısı

Turgutlu halkının Cumhuriyet’i ve onun değerlerini iğdiş etmeye çalışan patronlara ve AKP’ye karşı dayanışmaya ve mücadeleye çağırıldığı açıklamada, "Mustafa’ya sahip çıkmanın anlamı, yüzüncü yılında işçilerin Cumhuriyet’ini yeniden inşa etme mücadelesine katılmak bu dayanışmayı büyütmektir. Mustafa Fidan yoldaşımız derhal serbest bırakılmalıdır. Gün gelecek AKP ve patronlar mutlaka hesap verecekler" denildi.