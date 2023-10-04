TKP üyesine sosyal medya tutuklaması

Manisa Turgutlu’da Türkiye Komünist Partisi Mustafa Fidan'ın evi, sabah saatlerinde 6 jandarma aracı ve çok sayıda jandarma TEM mensubu tarafından basıldı. Gözaltına alınan Fidan hakkında tutuklama kararı verildi.

Savcılık, iddianamesinde, Mustafa Fidan'ın Facebook hesabında, kendisi yorum yapmaksızın paylaştığı haberlere yer verdi. Savcılık, haber görsellerinde yer alan orak çekiç amblemini "terör örgütü amblemi" saydı.

Suçlamalar arasında, "YPG sözcüsü açıkladı, ABD'nin kurduğu koalisyonda temsilcimiz var" başlıklı, soL'da 2014 yılında yayımlanmış olan, YPG'nin ABD'yle işbirliğine işaret eden habere de yer verildi.

Benzer şekilde, Fidan'ın Mahir Çayan fotoğrafı paylaşmış olması da savcılık tarafından suç unsuru sayıldı.

Hakim, TKP üyesinin tutuklanmasına karar verdi.