TKP Tarsus Duatepe Semt Evi açıldı: 'Bu düzeni eninde sonunda yıkacağız'

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçi mahallelerinde açtığı semt evlerine bu hafta sonundan itibaren 11 yeni semt evi ekleniyor. Bu kapsamda 1-4 Nisan tarihleri arasında Hatay'da beş, Mersin ile Maraş'ta iki ve Şanlıurfa ile Van'da ise birer tane semt evi açılıyor.

Mersin Tarsus Duatepe Semt Evi açılışı TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TKP'den yapılan paylaşımda, "Depremde devletin ulaşmadığı yerlerde TKP'nin dayanışma çadırları vardı. Biz bunu şu gördüğünüz mütevazı semt evlerimiz sayesinde başardık" denildi.

'Bizi çaresiz bırakan bu düzeni yıkmak için uğraşıyoruz'

Kemal Okuyan açılışta yaptığı konuşmada, "Bu halk kendi evlatlarını, kendi temsilcilerini, kendisi meclise taşımalıdır. TKP'ye verilecek tek bir oy bile boşa gitmez. Tarsus Duatepe Semt Evi açılışımıza gelen herkesin ayağına sağlık, aramıza yeni katılanlar hoş geldi" dedi. "Bizi çaresiz bırakan, ekonomik krizlerle bizi yoksullaştıran bu düzeni yıkmak için uğraşıyoruz ve eninde sonunda yıkacağız. Bu düzeni yıkmak suç değil, tam tersine bir insanlık görevidir" dedi.

"Ne Hazine yardımı alıyoruz ne patronlardan destek" diyen Okuyan, "Depremde köylere ilk ulaşanlar TKP oldu. İnsanlar kendilerine mikrofon uzatıldığında 'Devlet gelmedi TKP geldi' dedi. Bu durum şu gördüğünüz mütevazi parti binaları sayesinde oldu. Sizden ricamız şudur: Bu halk kendi evlatlarını, kendisini Meclis'e taşımalıdır" ifadesini kullandı.