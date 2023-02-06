TKP Semt ve İşçi Evlerinde deprem bölgesiyle dayanışma buluşmaları düzenliyor

TKP saat 20:00'de deprem bölgesi dahil olmak üzere bütün Semt ve İşçi Evlerinde dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek için toplanıyor.

TKP tarafından yapılan duyuruda, "Ankara ve civar illerden yüzlerce parti üyemiz deprem bölgesine ulaşmak için sabah saatlerinde yola çıktı. Bu akşam saat 20:00'de de deprem bölgesi dahil olmak üzere bütün semt evlerimizde dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarımızı koordine etmek için toplanıyoruz" denildi.