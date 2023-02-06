TKP'den deprem felaketi sonrası yurttaşlara çağrı

TKP, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok kentte hissedilen depremin ardından bir açıklama yayınladı.

"TKP Merkez Komite: Tüm Yurttaşlara Çağrımızdır" başlıklı açıklamada, "TKP olarak önceliğimiz, depremden etkilenen yurttaşlarımızla dayanışmaya katkı koymak, elimizdeki kaynakları bu dayanışma için seferber etmek, partimize Türkiye’nin dört bir yanından gelen katkı ve yardım taleplerini en hızlı biçimde değerlendirmektir" denildi.

Dayanışmayı örgütleme çağrısının yapıldığı açıklama şöyle:

"Yurttaşlar,

Birçok ilimizi etkileyen yıkıcı bir deprem yaşadık. Çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi. Başımız sağolsun. Enkaz altında kalan, yaralanan, evi yıkılan ya da hasar görenlerimize, hepimize geçmiş olsun.

TKP olarak önceliğimiz, depremden etkilenen yurttaşlarımızla dayanışmaya katkı koymak, elimizdeki kaynakları bu dayanışma için seferber etmek, partimize Türkiye’nin dört bir yanından gelen katkı ve yardım taleplerini en hızlı biçimde değerlendirmektir.

Partimiz siyasal hesapları bir kenara koyarak hareket edecek, tamamen yurttaşlarımızla dayanışmaya odaklanacaktır.

Bununla birlikte, bu ağır yıkımın sorumlusu olan sermaye düzeninin ve siyasi iktidarın çarpıtmalarına ve fırsatçılığına asla izin vermeyeceğiz.

Kaynaklar deprem bölgesinin ihtiyaçları için kullanılmalı, siyasal şovlar, göstermelik ziyaretler için tek kuruş harcanmamalıdır.

İktidar, halkın yardımlaşma ve dayanışma girişimlerini engellemek gibi bir yanlışa kalkışmak yerine ancak merkezi otoritenin yapabileceklerine odaklanmalıdır.

İlk iş olarak yandaş müteahhitlere yönetmeliklere aykırı biçimde yaptırılan ve depremde kullanılamaz hale gelen bütün havalimanları, pistler, kara ve demir yolları, hastaneler derhal onarılmalı ve bunlar için gerekli kaynak ilgili şirketlerden alınmalıdır. Enkaz kaldırma ve diğer işlemler için gerekli iş makinaları için kamudan hiçbir bedel ödenmemeli ve büyük inşaat şirketlerinin makine parkına el konulmalıdır.

Yurttaşlarımızın canına kastedenlerin, depremde de zenginleşmesine göz yummayacağız.

Yurttaşlar,

Ağır kış koşullarında, hayat pahallılığının belimizi büktüğü bir dönemde dayanışmayı büyütmek, birbirimizden güç almak, örgütlü hareket etmek yalnızca bir insanlık görevi değil aynı zamanda bu ülkeye, geleceğimize sahip çıkma irademizi güçlendirmek için de bir fırsattır.

Zorluklar karşısında birlikte hareket edebildiğimiz oranda biz halk oluruz, yurttaş oluruz.

Gelin hep birlikte dayanışmayı örgütleyelim. Bu akşam 20’de deprem bölgesi dahil olmak üzere bütün semt evlerimizde dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarımızı koordine etmek için toplanıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi anlık bilgi paylaşımlarının yanı sıra, bugünden başlayarak bir hafta boyunca her gece saat 22’de, deprem bölgesiyle ve dayanışma çalışmalarıyla ilgili, gözlem, değerlendirme ve bilgilerin yer alacağı kapsamlı bir bülteni kamuoyu ile paylaşacaktır.

Gün dayanışmayı büyütme günüdür."