TKP Patnos İlçe Temsilciliği açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin Ağrı'da ikinci temsilciliği Patnos ilçesine açıldı.

Açılışta bir araya gelen emekçilerle konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan "Bugün üzücü bir haber aldık. HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıda bir insanımızı kaybettiğimizi öğrendik. Hem üzgünüz hem de öfkeliyiz. Bunu buradan protesto ettiğimizi ifade etmek isterim" sözleriyle İzmir'de yaşanan saldırıya değindi.

Okuyan, konuşmasına "Bugün kentlerde en basit bir sorunu dahi çözme yeteneği olmayan bu düzenin hiç sorunu çözemeyeceği gibi Kürt sorununu da çözme ihtimali yoktur. Bugün kurtuluş ancak bu düzenin değişmesiyle mümkündür. İşsizlik, onunla bir arada devam eden yoksulluk bu düzenin sonucudur. Bunlar emekçilerin kaderi değil. Örgütleneceğiz ve değiştireceğiz. Bugün Patnos'ta görüyoruz ki bir çok emekçi işsiz ya da düzenli bir işi yok. Bu düzenin böyle devam ediyor olmasına göz yumamayız" sözleriyle devam etti.