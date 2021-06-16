Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) memleketin dört bir yanında açtığı temsilciliklere Ağrı'da bir yenisi eklendi.

Açılışta yer alan emekçilere konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan "Bu ülkede yaşanan tüm sorunların bu düzenle bir bağı var ve bu düzen değişmeden bu ülkede ne işsizlik sorunu, ne kadına şiddet sorunu, ne yoksulluk ne de Kürt sorunu çözülemez. Bu düzen kendi yarattığı sorunları çözme niyetinde ya da becerisinde değildir" dedi.

Okuyan açılışte şöyle konuştu:

"Bu düzende yaşanan tüm sorunlar her yerde aynı. İzmir'den Antalya'ya, Trakya'dan Karadeniz'e kadar yaşanan ne sorun varsa Ağrı'da da var, Iğdır'da da var. Serhat bölgesinde yaşayan insanların yaşadıkları yoksulluğun ve işsizliğin kaynağı ile diğer bölgelerdeki örneklerin kaynağı aynıdır ve bu düzendir. Bu düzeni değiştireceğiz. Bugün burada buluştuk ama eminim ki yarın daha da büyüyecek mücadelemiz ve Ağrı'da salonlara sığmayıp daha büyük mekanlarda bir araya geleceğiz"

Buluşmada emekçiler ve gençler gönüllü formlarını doldurarak TKP'ye katılırken açılışlar 17 Haziran 2021 Perşembe günü Saat 14.00'te Ağrı'nın Patnos ilçesinde devam edecek.

Sosyalizmin sesi ülkenin dört bir yanında yankılanıyor: TKP Ağrı İl Temsilciliği açıldı!



Sen de TKP gönüllüsü ol, bulunduğun yerleşimde, işyerinde #TKPyiTemsilEt!https://t.co/R28q4gEpSz pic.twitter.com/KeLUUi2nKd — TKP (@tkpninsesi) June 16, 2021

'TKP'yi temsil et!'

TKP, "Eşitlikçi, özgür, laik ve bağımsız Türkiye’yi kurmak için kolları sıvıyoruz. TKP gönüllüsü ol, bulunduğun yerleşimde, işyerinde TKP'yi temsil et! Anadolu’nun her köşesinde TKP’nin örgütlerini kurabilir, mahallende semt evleri, köyünde köy evleri, işçi havzalarında işçi evleri açılması için öncülük edebilir, TKP’nin işyeri temsilcisi olabilirsin" açıklaması yapmıştı.

Çok sayıda ilde parti ilçe ve il temsilcilikleri, semt evleri, işçi evleri ve köy evleri açılmaya devam ediyor.