TKP Iğdır İl Temsilciliği açıldı

Türkiye Komünist Partisi Iğdır İl Temsilciliği bugün yola çıktı. Iğdırlı emekçilerin yer aldığı açılışta söz alan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan "Bizler için uzak diye bir şey yok, memlekette insanın, emeğin ve sömürünün olduğu neresi varsa TKP oradadır ve orada mücadeleyi büyütmektedir" diyerek, iktidarın memleketin her yerinde tahribat yarattığını, atanan kayyumlarla halkın iradesinin gasp edildiğini vurguladı.

TKP'nin 16 Haziran Çarşamba günü saat 15.00'te Ağrı'da il temsilcilik açılışı, 17 Haziran saat 14.00'te Patnos'ta ilçe temsilcilik açılışı gerçekleşecek.