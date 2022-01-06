TKP önderlerinden Celalettin Kesim Berlin'de anıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin önderlerinden Celalettin Kesim katledilişinin 42. yıldönümünde Berlin’de dostları ve yoldaşlarıyla birlikte anıldı.

TKP, DKP (Alman Komünist Partisi) ve SDAJ’ün (Sosyalist Alman İşçi Gençliği) ortak çağrısıyla Berlin Celalettin Kesim Meydanı’nda Yunanistan Komünist Partisi Berlin Örgütü mücadele arkadaşları ve dostları bir araya geldiler.

TKP Berlin Örgütü adına Murat Alp’in yaptığı selamlama konuşması ve saygı duruşunun ardından DKP Kreuzberg Örgütü adına bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada öğretmen, sendikacı ama en önemlisi komünist olan Kesim’in Türkiye’deki komünist mücadelesi nedeniyle 1973’te Almanya’ya iltica etmek zorunda kaldığı, buna rağmen burada da örgütlü mücadelesine devam ettiği hatırlatılarak, katledilişinin nedeninin verdiği bu mücadelenin Alman Gizli Servisi’ne ve tetikçisi şeriatçı faşistlere verdiği rahatsızlıktan kaynaklandığının altı çizildi.

Mağduru Faile Dönüştürme Çabası

Yapılan saldırının Alman Devleti tarafından bilindiği ancak engellenmediği, aksine saldırı öncesinde ve sonrasında polisin herhangi bir önlem almaması nedeniyle Kesim’in ölmesine göz yumulduğu hatırlatıldı.

Saldırının ardından devletin ve basının olayı “radikal terörist grupların birbirini kırması” olarak tanımlamasının, Türkiye Demokratik İşçi Derneği üzerine yapılan baskıların, mağduru faili dönüştürme, işçi sınıfı mücadelesini toplum nezdinde radikalleştirme hedefiyle yapıldığı vurgulandı.

Faşist Hareket ve Alman Devleti kol kola

Geçmişte olduğu gibi bugün de devlet demokratik işçi sınıfı mücadelesi üzerine tüm gücüyle baskı uygulayıp kriminalize ederken, Faşist NSU (Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü) ile Anayasayı Koruma Dairesi arasındaki ilişkinin örtbas edildiği, aşırı sağcı AfD’nin (Almanya için Alternatif) serbestçe hareket etmesine göz yumulduğu aktarılan açıklamada polisin yasal haklarının giderek genişletilmesinin durdurulması ve bu suç örgütleri üzerindeki Anayasa korumasının kaldırılması için çağrıda bulunuldu.

DKP ve ardından TKP Almanya Örgütü adına basın açıklaması yapılarak, bundan 42 yıl önce Afganistan’ın emperyalizmin islamcılar eliyle işgaline karşı mücadele eden komünist Celalettin Kesim’in ve tüm komünistlerin haklılıklarının geçtiğimiz yıl tüm dünya kamuoyu önünde onaylandığı vurgulandı.

Emperyalizmin sosyalizmin ilerleyişini durdurabilmek için bölgede desteklediği, silahlandırdığı dinci-gerici grupların bugün Afganistan’ı tamamıyla bir şeriat devletine dönüştürmesine seyirci kalmasının komünistlerin o zaman olduğu gibi bugün de eşit ve özgür bir dünya için, sosyalizm için örgütlü mücadelesinin meşruiyetinin altının çizildiği açıklamada, Celalettin Kesim’in bundan dolayı sadece bir anı olarak kalmadığı, işçi sınıfının mücadelesinde yaşamaya devam ettiği ifade edildi.

TKP Almanya örgütü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl, yaz döneminin sonuna gelinirken dünya kamuoyunun gündemine oturan haber, ABD'nin diğer batılı emperyalist dostlarına bile haber vermeden apar topar Afganistan'dan askerlerini çekmesiydi.

20 yıllık emperyalist işgalden sonra ülke şeriatçı Taliban'ın kucağına bırakılmıştı. İlk şaşkınlıktan sonra, Alman medyası da dahil olmak üzere, emperyalist ülkelerin ana akım medyasında yapılan yorumlarda, 20 yıllık NATO işgalinde, ülkeye tek bir yatırım yapılmadığı gibi, toplumsal hayatın, yasaların Taliban uygulamalarından bir tık daha hafif şeriat uygulamalarıyla geçirildiği hatırlanıp, yazılmaya başlandı. İşgal başarısız olmuştu.

Şimdi burada bir duralım.

Peki bu olayın, buraya toplanmamıza neden olan, bundan 42 yıl önce Batı Berlin'de şeriatçı faşist Türkiyeli bir güruh tarafından katledilen TKP üyesi Celalettin Kesim'in katledilmesiyle ne tür bir bağlantısı var? Faillerin şeriatçı olması dışında, Afganistan'la, dünya çapında yürütülen anti-komünist mücadeleyle bu olayın doğrudan bir bağlantısı var mıydı?

Celalettin Kesim'in öldürüldüğü 1980 yılının ilk ayında, dünya çapında ilerici güçler Afganistan'da iktidara gelmiş sosyalist hükümete destek için sokaklardaydı. Afganistan'daki genç sosyalist rejimin emperyalist ülkelerin tehditlerine karşı verdikleri mücadele ve Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu ile bu mücadeleye verdiği katkıyı destekleyen eylemlerde bulunuyorlardı.

Afganistan'daki sosyalist rejim, ABD'nin Sovyetler Birliği'ni "Yeşil, yani şeriatçı bir Kuşak"la kuşatma politikasında önemli bir delik açmıştı

Emperyalizmin bu saldırısında başı ABD çekiyordu, Federal Almanya henüz "Çıkarlarının Hindukuş'ta başladığını" resmen ilan etmemişti ama bu mücadeleye, yıllardır Almanya içinde eğitilmesine destek verdiği şeriatçıları aktive ederek ilk adımı atmıştı. NATO müttefiki Türkiye kökenli ve Alman-Türk Gladyosu'nun bir parçası olan şeriatçı-faşistler, faşist şeriatçı, ülkücü kardeşlerinin yanında görev alıyorlardı.

Celalettin Kesim, bu şartlar altında Berlin'deki Mevlâna Cami’sinden çıkan otuzu aşkın kişiden oluşan şeriatçı-faşist bir güruh tarafından katledildi.

Bu olaydan bir gün önce, TKP'liler yine Berlin'de Türkiye'de generallerin darbe tehdidine karşı sokaklarda bildiri dağıtmışlardı. Bildiride, 5 Ocak'ta yapılacak darbe karşıtı gösteriye çağrı yapılıyordu. Aynı gün şeriatçı faşistler Kottbusser Tor civarında gazete satan TKP'lilere saldırıyordu.

TKP'liler dağıttıkları gazete ve bildirilerde emperyalistlerin, Türkiye egemenleriyle birlikte iyice toplumsallaşmış olan sola karşı bir darbe hazırlığında olduğunu belirterek, tehlikeye dikkat çekerken, Afganistan'da aynı emperyalist güçlerin sosyalist rejimi yıkmak için gericilere destek verdiğine işaret ederek, ''Afganistan halkına destek veren Sovyetler Birliği'' lehine slogan atıyorlardı.

Şeriatçı faşistlerin hazırlıkları hem Türk hem Alman makamları tarafından sadece bilinmiyor, ayrıca destek de veriliyordu. Destek sınıfsaldı.

Saldırı olacağının bilinmesine rağmen ortada resmi bir polisin olmaması, saldırıda ağır yaralanan Kesim için istenen ambülansın, çok yakında bir hastane olmasına rağmen oldukça geç gelmesi ilk belirtilerdi.

Mevlâna Camisi’nde ibadet edenlerin bilinmesine rağmen ve bu camiden çıkıp bıçak ve sopalarla sokaklarda dolaşıp, saldırıda bulunan güruhun yakalanamaması ve olayın polis açısından bugüne kadar aydınlatılamaması, olayın kimler tarafından organize edildiğini açıkça gösteriyordu.

Celalettin Kesim, bir eğitimciydi, komünistti, bundan dolayı örgütlüydü. Olaylara tarihsel arka planıyla, maddi bir temelde ve sınıflar mücadelesi içinde yer aldığı konuma göre bakıyordu. Sadece izleyip, değerlendirmiyor, örgütlü olarak bu sürece müdahale ediyordu.

Afganistan'daki şeriatçılara destek veren emperyalist müdahaleye karşı çıkarken, bunu Almanya ve özellikle de Türkiye'deki mücadeleyle birleştiriyordu.

Çünkü toplumsal yaşamda dinselleşmenin sınıfsal bir karakteri olduğunu biliyordu. Siyasal İslam’a, şeriatçılar yol, komünizmle mücadele adına açılmıştı. Laiklik komünizmle mücadele adına tasviye ediliyordu.

Afganistan’da başlayan süreç, bugün Türkiye’de aynı güçlerin elinde sürdürülmeye çalışılıyor.

İşçi, emekçi, sendikada, sol partilerde örgütlü olmasın tarikata katılsın diye. Geleceğini eline almasın, yoksulluğu kader görsün diye. Tarikatta şeyhine biat ettiği gibi, egemenlere, patronuna ses çıkartmasın diye. Toplanacaksa, grev yerinde değil, cami avlusunda toplansın, hesabının bu dünyada değil, öbür dünyada görüleceğine inansın diye.

Cehalet ve korku yoksulluğu yönetsin diye. Kısaca, sermaye yönetebilsin diye.

40 yıl önce Afganistan’da olanlar bunlardı, 40 yıl sonra Türkiye’de yapılmak istenenler, yapılanlar bunlar.

Celalettin Kesim, bir eğitimci, bir komünist bir enternasyonalist olarak Afganistan’daki sosyalizm karşıtı emperyalist saldırganlığın maşası şeriatın başarılı olması halimde ülkeyi ne hale getireceklerini biliyordu. Diğer ülkelere etkisini tasavvur edebiliyordu.

O nedenle sosyalizm mücadelesi veriyordu.

Kesim 5 Ocak akşamı bu karanlık güçlerin koalisyonu tarafından, bir kişi olarak değil, bir hareketin, düşüncenin parçası olarak katledildi. Kesim’in öldürülmesinden sadece 8 ay sonra Türkiye’de NATO destekli bir darbe oldu ve dinci milliyetçilik, piyasacılık temelinde ülkeyi bugüne getiren yol açıldı.

Afganistan’ın durumu da malum.

Biz bugün başımıza bu karanlığı saran düzenin tetikçileri peşinde değiliz. Failleri biliyoruz.

Sömürü düzenini korumak için orada dinci faşistleri, burada ırkçı faşistleri emekçileri yıldırtmak için üzerimize sürdüklerini biliyoruz.

Belki bazen yenildik, çok kayıp verdik ama kaybetmedik. Eşit, özgür bir dünya için, sosyalizm için örgütlü mücadelemiz sürüyor.

Celalettin Kesim de bundan dolayı sadece bir anı olarak değil, mücadelemizde yaşıyor.