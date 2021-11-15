TKP Almanya'dan Ekim Devrimi'nin 104. yılı buluşması

TKP Almanya Rhein-Main Örgütü TKP’nin 101. mücadele yılını ve Büyük Ekim Devrimi’nin 104. yıldönümünü kutlamak üzere Darmstadt’ta 14 Ekim Pazar günü bir toplantı düzenledi.

TKP Marşı ile açılan toplantıda parti tarihini özetleyen bir konuşmadan sonra parti saflarında mücadele eden ve bugün hayatta olmayanlar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantı TKP tarihini özetleyen bir video gösterimiyle devam ederken, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın Almanya’daki partililere hitaben yaptığı konuşma da izlendi.

Toplantıda güncel siyasi değerlendirmeler, kadının komünizm mücadelesindeki yeri, TKP’nin Almanya’daki güncel mücadele başlıklarına değinen konuşmalar yapıldı ve partiye katılma çağrısı yapıldı.

Toplantı salonunda açılan kitap standında TKP tarafından hazırlanan TKP Tarihi’nin 2. cildi yoğun ilgi gördü.

Rüsselsheim Barış Korosu da şarkılarıyla toplantıya katılanlara keyifli anlar yaşattı. Konserin ardından katılımcılar hep birlikte yemek yediler.