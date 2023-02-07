TKP MK üyesi Yılmaz deprem bölgesinden aktardı: 'Sanki buradan vazgeçilmiş gibi'

Dün geceden bu yana Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) arama kurtarma ekipleriyle birlikte Hatay'daki deprem bölgesinde bulunan TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz, "Bu düzen, kriz yönetmekte başarısız ve böyle de bir derdi yok. İnsanların barınma hakkını bir tür kar kapısı olarak, zenginleşme aracı olarak gören bu düzenin emekçileri yalnız bırakması normal" dedi.

Flash Haber TV'de yayımlanan "Türkiye Nereye" isimli programa bağlanan Yılmaz, bölgedeki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

'Omuz omuza vererek sorunlarla baş edebiliyoruz'

"Geldiğimizde gördüğümüz manzara gerçekten içler acısıydı" diyen Yılmaz, "Burası şu anda enkaza dönmüş bir şehir. Hala bir çok yurttaşımız enkaz altında. Hava koşullarından dolayı burada hayat daha da zor" ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yılmaz, "100'e yakın arkadaşımızla birlikte buradayız. Geldiğimiz andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına dahil olduk. Bugün onlarca yurttaşımızı enkaz altından çıkarttık" dedi.

Bulundukları deprem bölgesine revir kurulduğunu aktaran Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki sağlık hizmetlerinde epeyce bir sorun var. Enkazdan çıkarılan yurttaşlarımıza ilk müdahale yapılabiliyor ama hastaneye taşımak konusunda zorluklar yaşıyoruz. Burada Antakyalılarla beraber dayanışarak omuz omuza vererek sorunlarla baş edebiliyoruz. Gerçekten önemli bir dayanışma örneği gösterildi."

'Buradan sanki buradan vazgeçilmiş gibi'

Yılmaz'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Şu an bütün insanlar dışarda ve hava soğuk. Çok fazla ihtiyaç var. Battaniye, çadır, sağlık ekipmanları konusunda ciddi yetersizlikler var ve bunları gidermeye çalışıyoruz. Bugün Ankara ve İstanbul’dan iki tır yardım malzemesi geldi buraya. Bugün bunların dağıtımını gerçekleştiriyoruz ama yeterli olduğu söylenemez. İnsanların ihtiyaçları gerçekten çok fazla.

Hala enkazların altında çok fazla insan var. Yurttaşlarımız kendi çabasıyla enkaz altındakilerin bir kısmını çıkarabildi, bir kısmını içerisinde bizim de arkadaşlarımızın içerisinde bulunduğu gönüllü ekipler çıkarttı. Genelde gönüllü ekipler tarafından yürütülüyor çalışmalar.

Şu dersem abartmış olmam, buradan sanki buradan vazgeçilmiş gibi. İnsanlar gerçekten çok yalnız bırakıldı burada. İnsanlar burada birbirine yardım ediyor, omuz veriyor.

'Düzen, kriz yönetmekte başarısız ve böyle de bir derdi yok'