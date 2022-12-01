TKP MK üyesi Savaş: Ekonominin büyümesi patronların kasasının daha fazla dolması demek

TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş, TÜİK'in açıkladığı ekonomik büyüme verilerini değerlendirdi. Üçüncü çeyrekte yine büyüdüğü açıklanan Türkiye ekonomisiyle ilgili Savaş şu değerlendirmede bulundu:

“Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yine büyüdü. Önceki çeyrekte de büyümüştü, ondan öncekinde de. İstisna birkaç dönem hariç Türkiye ekonomisi sürekli büyüyor. Şimdi bu rakamların analizini yapıp duracak burjuva iktisatçılar. Yatırım ikliminden dem vuracaklar, devletin yatırımcıya daha fazla destek olması gerek diyecekler, tüm zorluklara rağmen ihracatçıların nasıl da övgüye mazhar olduklarını anlatacaklar… Böyle olacak çünkü ekonominin büyümesi milyonlarca emekçinin değil, tekellerin ve bir avuç şirket sahibi ailenin büyümesi anlamına geliyor."

'TÜSİAD’ın ekonomi danışmanlarının önerileriyle mi halkın sorunları çözülecek?'

Büyüme açıklamasının emekçi halk açısından olumlu bir anlam taşımadığını söyleyen Savaş açıklamasına şöyle devam etti:

“Ekonomi büyüyünce emekçi halkın cebine fazladan para girmiyor ama patronların kasaları daha fazla doluyor, zenginleşiyorlar. Ekonomi küçüldüğü için yoksullaşan şirket sahibine rastlayamazsınız ama ilk sipariş düşüşünde kapının önüne konan, aylarca iş ararken yaşamını kredi kartına ipotek etmek zorunda kalan hep emekçiler olur. Patronlar büyüyecek, işçiler, emekçiler, emekliler, esnaf borç içinde yüzecek. Temel ihtiyaçlarını bile borçlanarak alıyor insanlar. Böyle bir ülke yarattılar el birliğiyle. AKP 20 yılda Türkiye’yi emekçiler için bir böyle bir cehenneme çevirdi. Peki ya düzen muhalefeti ne öneriyor buna? Altılı masanın hazırladığı Anayasa değişikliği önerisinde emekçiler için tek bir söz var mı? TÜSİAD’ın ekonomi danışmanlarının önerileriyle mi halkın sorunları çözülecek? Çözümü var emekçilerin. Ama önce önümüze konulana rıza göstermeyerek işe başlamalıyız. Türkiye Komünist Partisi bunun için var. Seçeneksiz değiliz.”