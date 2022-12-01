İzmir'de işçiler bir araya geliyor: Böyle gitmez!

İzmir'in işçi havzası Aliağa ilçesinde işçiler "Bu ülkede işçiler var. Çalışıyor, sömürülüyor, hastalanıyor ve ölüyorlar. Böyle gitmez!" başlıklı etkinlikte bir araya geliyor.

Aliağa'daki işçi buluşmasında TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı ve İş Güvenliği Uzmanı Elif Doğan Çiftçi konuşmacı olacak.

4 Aralık Pazar günü saat 17.00'de gerçekleşecek buluşmada Canol Kocagöz'ün karikatür sergisi de yer alacak.

Türkiye Komünist Partisi bu hafta başında bir bildirge yayımlamıştı. "Türkiye’de işçiler vardır" denilen bildirgede işçilerin ağır çalışma ve yaşam koşulları içerisinde var olma mücadelesi verdikleri vurgulanıyor. İşçilerin hayatının parçası haline getirilen iş cinayetlerine, iş hastalıklarına, ağır çalışma ve sömürü koşullarına karşı biriken öfkeye işaret ediliyor.