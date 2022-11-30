Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetti.

Büyüme aylık bazda da yüzde 0,1 daraldı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 3. çeyrekte bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.