TKP milletvekili adaylarını belirliyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), yaklaşmakta olan Parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını Türkiye genelindeki örgütleri, semt evleri, işçi evleri ve köy evlerinde gerçekleşecek halk toplantılarında belirlemeye başlayacak.

TKP tarafından yapılan açıklamada, aday belirleme toplantılarının takviminin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye Komünist Partisi henüz tarihi kesinleşmemiş olmakla birlikte, yaklaşmakta olan Parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütleri, semt evleri, işçi evleri ve köy evlerinde gerçekleşecek halk toplantılarında belirlemeye başlayacaktır.

Bu toplantılar öncesinde, Türkiye Komünist Partisi’nin programını benimseyen ve başka bir siyasi parti ile bağlantısı olmayan, milletvekili seçimlerinde TKP’yi temsil etmeye uygun olduğunu düşünen yurttaşlarımız [email protected] adresine kısa bir özgeçmiş, TC Kimlik numarası ve TKP’den neden aday olmak istediklerini anlatan kısa bir açıklama ile başvurabilirler.

TKP adaylarını belirlerken bulunduğu tüm yerelliklerde güçlenme; dayanışma ve umudu büyütme hedefi taşımaktır. Aday belirleme toplantılarının takvimi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacaktır."