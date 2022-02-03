TKP milletvekili adaylarını belirleyeceği toplantılara başlıyor. Kirli pazarlıkların, rant ve kâr hesaplarının uzağında; emekçilerin ülkeyi yönetmek için bir adım öne çıkacağı toplantıların ilki Çiğli'de gerçekleşiyor. Davetiye için bu numaradan ulaşabilirsiniz 👉🏻 0554 786 56 68 pic.twitter.com/OBuYw2TwUa