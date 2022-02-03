Türkiye Komünist Partisi milletvekili adaylarını belirleyeceği toplantıların ilkini 20 Şubat'ta İzmir Çiğli'de yapacağını duyurdu.
TKP'den yapılan açıklamada "TKP milletvekili adaylarını belirleyeceği toplantılara başlıyor. Kirli pazarlıkların, rant ve kâr hesaplarının uzağında; emekçilerin ülkeyi yönetmek için bir adım öne çıkacağı toplantıların ilki Çiğli'de gerçekleşiyor" denildi.
İzmir Çiğli'de 20 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Paşakule Düğün Salonu'nda yapılacak toplantıya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP Danışma Kurulu üyesi Tuğrul Keskin katılacak.
TKP milletvekili adaylarını belirleyeceği toplantılara başlıyor. Kirli pazarlıkların, rant ve kâr hesaplarının uzağında; emekçilerin ülkeyi yönetmek için bir adım öne çıkacağı toplantıların ilki Çiğli'de gerçekleşiyor. Davetiye için bu numaradan ulaşabilirsiniz 👉🏻 0554 786 56 68 pic.twitter.com/OBuYw2TwUa— İzmir TKP (@IzmirTkp) February 3, 2022