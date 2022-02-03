TKP milletvekili adaylarını belirleyeceği toplantılara başlıyor

TKP'den 'Kirli pazarlıkların, rant ve kâr hesaplarının uzağında; emekçilerin ülkeyi yönetmek için bir adım öne çıkacağı toplantıların ilki Çiğli'de gerçekleşiyor' açıklaması geldi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi milletvekili adaylarını belirleyeceği toplantıların ilkini 20 Şubat'ta İzmir Çiğli'de yapacağını duyurdu.

TKP'den yapılan açıklamada "TKP milletvekili adaylarını belirleyeceği toplantılara başlıyor. Kirli pazarlıkların, rant ve kâr hesaplarının uzağında; emekçilerin ülkeyi yönetmek için bir adım öne çıkacağı toplantıların ilki Çiğli'de gerçekleşiyor" denildi.

İzmir Çiğli'de 20 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Paşakule Düğün Salonu'nda yapılacak toplantıya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP Danışma Kurulu üyesi Tuğrul Keskin katılacak. 

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